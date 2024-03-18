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В петербургском ресторане застрелили мужчину - РИА Новости, 18.03.2024
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22:13 18.03.2024 (обновлено: 22:25 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/ubiystvo-1934120150.html
В петербургском ресторане застрелили мужчину
В петербургском ресторане застрелили мужчину - РИА Новости, 18.03.2024
В петербургском ресторане застрелили мужчину
Мужчину застрелили в ресторане Московского района Петербурга, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T22:13
2024-03-18T22:25
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Мужчину застрелили в ресторане Московского района Петербурга, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. "Следственным отделом по Московскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями в одном из ресторанов", - говорится в сообщении. По данным СК, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. "Кроме того, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, выполняются иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20240318/ubiystvo-1934067987.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В петербургском ресторане застрелили мужчину

В Петербурге застрелили мужчину в ресторане, подозреваемый задержан

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Мужчину застрелили в ресторане Московского района Петербурга, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.
"Следственным отделом по Московскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями в одном из ресторанов", - говорится в сообщении.
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По данным СК, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.
"Кроме того, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, выполняются иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба.
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