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Суд утвердил заочный арест обвиняемому в тройном убийстве в Подмосковье - РИА Новости, 18.03.2024
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17:18 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/ubiystvo-1934067987.html
Суд утвердил заочный арест обвиняемому в тройном убийстве в Подмосковье
Суд утвердил заочный арест обвиняемому в тройном убийстве в Подмосковье - РИА Новости, 18.03.2024
Суд утвердил заочный арест обвиняемому в тройном убийстве в Подмосковье
Московский городской суд признал законным заочный арест Михаила Борзых, обвиняемого в убийстве трех женщин в подмосковной деревне Свитино, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:18
2024-03-18T17:18
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
московский городской суд
угибдд
москва
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Московский городской суд признал законным заочный арест Михаила Борзых, обвиняемого в убийстве трех женщин в подмосковной деревне Свитино, сообщили РИА Новости в суде. "Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Тверского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Борзых Михаила Витальевича и оставил без изменения постановление суда первой инстанции", - сказал собеседник агентства. Тверской суд Москвы в феврале арестовал Борзых на два месяца сроком на 2 месяца с момента его экстрадиции из-за границы либо с момента задержания в России. Тогда же в инстанции сообщили, что ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Борзых объявлен в международный розыск. По данным следствия, 7 февраля в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа с огнестрельными ранениями обнаружены тела трех женщин. Из дома похищены ценные вещи, деньги, мобильный телефон и автомобиль хозяйки дома. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что мотивом тройного убийства женщин в Подмосковье мог быть денежный долг преступника. Также источник рассказал, что убитая хозяйка дома была владелицей предприятия по производству полимерной продукции в Подмосковье и пивоварни в Краснодарском кран, а предполагаемый убийца — бывший сотрудник УГИБДД Подмосковья Михаил Борзых.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, московский городской суд, угибдд, москва
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Московский городской суд, УГИБДД, Москва
Суд утвердил заочный арест обвиняемому в тройном убийстве в Подмосковье

Обвиняемому в тройном убийстве в Свитино Михаилу Борзых утвердили заочный арест

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Московский городской суд признал законным заочный арест Михаила Борзых, обвиняемого в убийстве трех женщин в подмосковной деревне Свитино, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Тверского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Борзых Михаила Витальевича и оставил без изменения постановление суда первой инстанции", - сказал собеседник агентства.
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Тверской суд Москвы в феврале арестовал Борзых на два месяца сроком на 2 месяца с момента его экстрадиции из-за границы либо с момента задержания в России.
Тогда же в инстанции сообщили, что ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Борзых объявлен в международный розыск.
По данным следствия, 7 февраля в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа с огнестрельными ранениями обнаружены тела трех женщин. Из дома похищены ценные вещи, деньги, мобильный телефон и автомобиль хозяйки дома.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что мотивом тройного убийства женщин в Подмосковье мог быть денежный долг преступника.
Также источник рассказал, что убитая хозяйка дома была владелицей предприятия по производству полимерной продукции в Подмосковье и пивоварни в Краснодарском кран, а предполагаемый убийца — бывший сотрудник УГИБДД Подмосковья Михаил Борзых.
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