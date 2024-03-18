https://ria.ru/20240318/ubiystvo-1934067987.html

Суд утвердил заочный арест обвиняемому в тройном убийстве в Подмосковье

Суд утвердил заочный арест обвиняемому в тройном убийстве в Подмосковье - РИА Новости, 18.03.2024

Суд утвердил заочный арест обвиняемому в тройном убийстве в Подмосковье

Московский городской суд признал законным заочный арест Михаила Борзых, обвиняемого в убийстве трех женщин в подмосковной деревне Свитино, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:18

2024-03-18T17:18

2024-03-18T17:18

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

московский городской суд

угибдд

москва

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Московский городской суд признал законным заочный арест Михаила Борзых, обвиняемого в убийстве трех женщин в подмосковной деревне Свитино, сообщили РИА Новости в суде. "Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Тверского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Борзых Михаила Витальевича и оставил без изменения постановление суда первой инстанции", - сказал собеседник агентства. Тверской суд Москвы в феврале арестовал Борзых на два месяца сроком на 2 месяца с момента его экстрадиции из-за границы либо с момента задержания в России. Тогда же в инстанции сообщили, что ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Борзых объявлен в международный розыск. По данным следствия, 7 февраля в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа с огнестрельными ранениями обнаружены тела трех женщин. Из дома похищены ценные вещи, деньги, мобильный телефон и автомобиль хозяйки дома. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что мотивом тройного убийства женщин в Подмосковье мог быть денежный долг преступника. Также источник рассказал, что убитая хозяйка дома была владелицей предприятия по производству полимерной продукции в Подмосковье и пивоварни в Краснодарском кран, а предполагаемый убийца — бывший сотрудник УГИБДД Подмосковья Михаил Борзых.

https://ria.ru/20240315/prigovor-1933391998.html

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