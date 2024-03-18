В Приморье спасли детеныша тюленя
В Приморье спасли толстого тюлененка, попавшего в природную "ловушку"
© Реабилитационный центр для морских млекопитающих "Тюлень"Тюлененок, попавший в природную "ловушку" в Приморье
© Реабилитационный центр для морских млекопитающих "Тюлень"
Тюлененок, попавший в природную "ловушку" в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 18 мар — РИА Новости. В Приморье спасли толстого тюлененка, который попал в природную "ловушку", сообщил реабилитационный центр для морских млекопитающих "Тюлень" в Telegram-канале.
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"Он пытался (выбраться самостоятельно. — Прим. ред.), выходил на сушу, но там его ждали собаки. А самые смелые барбосы шастали по льду, карауля, пока тюлень вынырнет поближе. Уйти морем он не мог: под шугой было притопленное ледовое поле, которое воткнулось в дно и сместило донный грунт, <...> получился неглубокий ковшик, в котором тюлень и отсиживался. Деться ему оттуда было некуда", — говорится в релизе.
Испуганное животное пришлось искать в ледяной воде, разгребая на поверхности шугу. Его осмотрели специалисты, отметив, что он "круглый, как шарик", весит 24 килограмма, а пол определить пока не удалось.
С учетом безопасности и ледовой обстановки, как отмечается в сообщении, тюлененка планируют выпустить в районе Находки через несколько дней.
Реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка Приморского края. Его специалисты выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг, а также найденных детенышей. После полного восстановления их выпускают в море.