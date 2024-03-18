https://ria.ru/20240318/tvorchestvo-1934037314.html

В Госдуме предложили отделить творчество иноагентов в Яндекс.Музыке

В Госдуме предложили отделить творчество иноагентов в Яндекс.Музыке - РИА Новости, 18.03.2024

В Госдуме предложили отделить творчество иноагентов в Яндекс.Музыке

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой предложил создать отдельную библиотеку с творчеством иноагентов в Яндекс.Музыке с обязательными... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:38

2024-03-18T15:38

2024-03-18T15:40

технологии

андрей луговой

госдума рф

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яндекс.музыка

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой предложил создать отдельную библиотеку с творчеством иноагентов в Яндекс.Музыке с обязательными пометками и блокировкой возможности получать доход от российских пользователей. "Буду настаивать на организации отдельной "библиотеки" иноагентов, где в одном месте будет сосредоточено их "творчество", с обязательными пометками и аннотациями, а особенно – с блокировкой возможности получения доходов от российских пользователей", - написал Луговой в своем Telegram-канале. По его словам, вопросов к сервису становится все больше. При том, что уже неоднократно обращалось внимание правоохранительных органов на нарушение законодательства со стороны Яндекс.Музыки, площадка остается "местом прибыли" иноагентов, указал парламентарий.

https://ria.ru/20240311/inoagenty-1932300949.html

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технологии, андрей луговой, госдума рф, яндекс, яндекс.музыка