https://ria.ru/20240318/turtsiya-1934046131.html
В Турции предупредили о возможном закрытии отелей, пишут СМИ
В Турции предупредили о возможном закрытии отелей, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2024
В Турции предупредили о возможном закрытии отелей, пишут СМИ
Туристический сектор Турции может столкнуться с дефицитом мест размещения для гостей страны из-за крупных долгов отелей, пишет газета Cumhuriyet. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:09
2024-03-18T16:09
2024-03-18T16:44
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АНКАРА, 18 мар — РИА Новости. Туристический сектор Турции может столкнуться с дефицитом мест размещения для гостей страны из-за крупных долгов отелей, пишет газета Cumhuriyet. "По словам представителей туристического сектора, долги отелей после пандемии приблизились к десяти миллиардам долларов, а опасность перехода отелей в собственность банков возросла в связи с окончанием действия соглашений о лояльности", — указало издание.При этом газета указала на рост задолженности, так как в конце пандемии кредитный долг отелей составлял лишь 8,5 миллиарда долларов. Сейчас уже 70-75% гостиниц имеет договоры лояльности с банками, то есть находятся в залоге у финансовых организаций, которые требуют у владельцев бизнесов продать их, чтобы выплатить деньги.По словам представителей туристического сектора, эти события вызывают у них беспокойство, пишет газета. Cumhuriyet также подвергла сомнению заявления министерства культуры и туризма и Турецкого статистического института, которые сообщали, что в сфере туризма побиты рекорды и в прошлом году в страну приехало более 56 миллионов туристов. "В стране не хватает мест для приема 56 миллионов туристов. Цель в 60 миллионов туристов в этом году также остается мечтой", — подчеркнула газета. Издание также задалось вопросом, почему растет долг гостиниц, если от туризма был получен большой доход.
https://ria.ru/20240318/samolet-1934032045.html
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турция, в мире
В Турции предупредили о возможном закрытии отелей, пишут СМИ
Cumhuriyet: долги отелей грозят крахом гостиничному бизнесу Турции
АНКАРА, 18 мар — РИА Новости.
Туристический сектор Турции может столкнуться с дефицитом мест размещения для гостей страны из-за крупных долгов отелей, пишет газета Cumhuriyet
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"По словам представителей туристического сектора, долги отелей после пандемии приблизились к десяти миллиардам долларов, а опасность перехода отелей в собственность банков возросла в связи с окончанием действия соглашений о лояльности", — указало издание.
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При этом газета указала на рост задолженности, так как в конце пандемии кредитный долг отелей составлял лишь 8,5 миллиарда долларов.
Сейчас уже 70-75% гостиниц имеет договоры лояльности с банками, то есть находятся в залоге у финансовых организаций, которые требуют у владельцев бизнесов продать их, чтобы выплатить деньги.
По словам представителей туристического сектора, эти события вызывают у них беспокойство, пишет газета.
Cumhuriyet также подвергла сомнению заявления министерства культуры и туризма и Турецкого статистического института, которые сообщали, что в сфере туризма побиты рекорды и в прошлом году в страну приехало более 56 миллионов туристов.
"В стране не хватает мест для приема 56 миллионов туристов. Цель в 60 миллионов туристов в этом году также остается мечтой", — подчеркнула газета.
Издание также задалось вопросом, почему растет долг гостиниц, если от туризма был получен большой доход.
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