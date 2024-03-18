https://ria.ru/20240318/tramp-1934099625.html
Трамп не может найти деньги на залог для обжалования приговора суда
Трамп не может найти деньги на залог для обжалования приговора суда - РИА Новости, 18.03.2024
Трамп не может найти деньги на залог для обжалования приговора суда
Защита экс-президента США Дональда Трампа признала, что не может найти 464 миллиона долларов на залог для обжалования решения суда в Нью-Йорке в деле о... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:54
2024-03-18T19:54
2024-03-18T19:54
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Защита экс-президента США Дональда Трампа признала, что не может найти 464 миллиона долларов на залог для обжалования решения суда в Нью-Йорке в деле о завышении стоимости активов, следует из документов. Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что на недавней встрече во Флориде с Трампом политик не просил его о финансировании для своей избирательной кампании и не заявлял ничего, о чем прежде не говорил бы публично. Юристы сообщили, что вели переговоры с 30 страховыми компаниями, но ни одна не согласилась выступить гарантом внесения средств. "Сумма возмещения с процентами превышает 464 миллиона долларов, и очень немногие... компании готовы рассмотреть внесение залога, приближающегося к такому размеру", - сказано в судебных материалах. Адвокаты попросили суд отложить внесение залога до завершения рассмотрения апелляции. Суд ранее признал Трампа, его сыновей и деловых партнеров виновными в том, что они десять лет завышали стоимость активов и на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
https://ria.ru/20240317/tramp-1933584214.html
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в мире, сша, дональд трамп, нью-йорк (город), флорида, илон маск
В мире, США, Дональд Трамп, Нью-Йорк (город), Флорида, Илон Маск
Трамп не может найти деньги на залог для обжалования приговора суда
Защита Трампа не может найти деньги на залог для обжалования приговора суда