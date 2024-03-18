https://ria.ru/20240318/tokaev-1933962259.html
Токаев поздравил Путина с победой на выборах
Токаев поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Токаев поздравил Путина с победой на выборах
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу российского государства Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:09
2024-03-18T12:09
2024-03-18T12:30
выборы президента россии — 2024
политика
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
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АЛМА-АТА, 18 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу российского государства Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба президента."Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным поздравил его с убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации. Глава Казахстана отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера", - говорится в сообщении.В телефонном разговоре собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства. Главы государств условились продолжать тесное взаимодействие.
https://ria.ru/20240318/pozdravlenie-1933956512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Токаев поздравил Путина с победой на выборах
Токаев отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера
АЛМА-АТА, 18 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу российского государства Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба президента.
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным поздравил его с убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации. Глава Казахстана отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера", - говорится в сообщении.
Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на выборах
В телефонном разговоре собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства. Главы государств условились продолжать тесное взаимодействие.