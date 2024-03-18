https://ria.ru/20240318/tokaev-1933962259.html

Токаев поздравил Путина с победой на выборах

Токаев поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Токаев поздравил Путина с победой на выборах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу российского государства Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:09

2024-03-18T12:09

2024-03-18T12:30

выборы президента россии — 2024

политика

россия

касым-жомарт токаев

владимир путин

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АЛМА-АТА, 18 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу российского государства Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба президента."Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным поздравил его с убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации. Глава Казахстана отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера", - говорится в сообщении.В телефонном разговоре собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства. Главы государств условились продолжать тесное взаимодействие.

https://ria.ru/20240318/pozdravlenie-1933956512.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин