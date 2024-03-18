https://ria.ru/20240318/tigr-1933917938.html

Москвичи выбрали имя для амурского тигра из столичного зоопарка

Москвичи выбрали имя для амурского тигра из столичного зоопарка - РИА Новости, 18.03.2024

Москвичи выбрали имя для амурского тигра из столичного зоопарка

Жители российской столицы проголосовали за имя Амур для амурского тигра из Московского зоопарка, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:04

2024-03-18T10:04

2024-03-18T12:32

хорошие новости

московский зоопарк

хабаровский край

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Жители российской столицы проголосовали за имя Амур для амурского тигра из Московского зоопарка, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. "В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное выбору имени для амурского тигра из Московского зоопарка. Из четырех вариантов, предложенных специалистами, больше всего голосов набрало имя Амур. Его выбрали свыше 52% горожан", — уточнили столичные власти. Всего в голосовании приняли участие свыше 255 тысяч жителей города. "На втором месте оказалось имя Орион, за этот вариант проголосовали 20% участников. Третьей по популярности стала кличка Хабар — она набрала 14% голосов. Еще 11% участников голосования отметили имя Восток", — говорится в тексте. Самца амурского тигра нашли спасатели в Хабаровском крае и привезли в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в 2023-м. После полученной травмы лапы зверь не мог охотиться и добывать пищу. Сейчас он находится в Московском зоопарке.

https://ria.ru/20240314/panda-1932967463.html

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хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московский зоопарк, хабаровский край