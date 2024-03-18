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Москвичи выбрали имя для амурского тигра из столичного зоопарка - РИА Новости, 18.03.2024
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10:04 18.03.2024 (обновлено: 12:32 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/tigr-1933917938.html
Москвичи выбрали имя для амурского тигра из столичного зоопарка
Москвичи выбрали имя для амурского тигра из столичного зоопарка - РИА Новости, 18.03.2024
Москвичи выбрали имя для амурского тигра из столичного зоопарка
Жители российской столицы проголосовали за имя Амур для амурского тигра из Московского зоопарка, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:04
2024-03-18T12:32
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Жители российской столицы проголосовали за имя Амур для амурского тигра из Московского зоопарка, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. "В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное выбору имени для амурского тигра из Московского зоопарка. Из четырех вариантов, предложенных специалистами, больше всего голосов набрало имя Амур. Его выбрали свыше 52% горожан", — уточнили столичные власти. Всего в голосовании приняли участие свыше 255 тысяч жителей города. "На втором месте оказалось имя Орион, за этот вариант проголосовали 20% участников. Третьей по популярности стала кличка Хабар — она набрала 14% голосов. Еще 11% участников голосования отметили имя Восток", — говорится в тексте. Самца амурского тигра нашли спасатели в Хабаровском крае и привезли в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в 2023-м. После полученной травмы лапы зверь не мог охотиться и добывать пищу. Сейчас он находится в Московском зоопарке.
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московский зоопарк, хабаровский край
Хорошие новости, Московский зоопарк, Хабаровский край
Москвичи выбрали имя для амурского тигра из столичного зоопарка

Москвичи проголосовали за имя Амур для тигра из столичного зоопарка

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыАмурский тигр из Московского зоопарка
Амурский тигр из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Амурский тигр из Московского зоопарка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Жители российской столицы проголосовали за имя Амур для амурского тигра из Московского зоопарка, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное выбору имени для амурского тигра из Московского зоопарка. Из четырех вариантов, предложенных специалистами, больше всего голосов набрало имя Амур. Его выбрали свыше 52% горожан", — уточнили столичные власти.
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Всего в голосовании приняли участие свыше 255 тысяч жителей города.
"На втором месте оказалось имя Орион, за этот вариант проголосовали 20% участников. Третьей по популярности стала кличка Хабар — она набрала 14% голосов. Еще 11% участников голосования отметили имя Восток", — говорится в тексте.
Самца амурского тигра нашли спасатели в Хабаровском крае и привезли в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в 2023-м. После полученной травмы лапы зверь не мог охотиться и добывать пищу. Сейчас он находится в Московском зоопарке.
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