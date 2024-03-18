Рейтинг@Mail.ru
Музей в Лондоне поставил Маргарет Тэтчер в один ряд с Гитлером - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/tetcher-1934017719.html
Музей в Лондоне поставил Маргарет Тэтчер в один ряд с Гитлером
Музей в Лондоне поставил Маргарет Тэтчер в один ряд с Гитлером - РИА Новости, 18.03.2024
Музей в Лондоне поставил Маргарет Тэтчер в один ряд с Гитлером
Музей декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта в Лондоне на выставке британского юмора назвал бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:45
2024-03-18T14:45
великобритания
маргарет тэтчер
адольф гитлер
усама бен ладен
аргентина
лондон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878463892_0:76:3061:1798_1920x0_80_0_0_f37326c750079cfb2d2aef61149b7801.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Музей декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта в Лондоне на выставке британского юмора назвал бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер "современной злодейкой" и сравнил ее с Адольфом Гитлером и Усамой бен Ладеном, за что подвергся жесткой критике со стороны общественности, сообщает телеканал GB News. Выставка, на которой представлены сатирические куклы наподобие Джуди и Панча, отображает историю цивилизации в юмористическом ключе, и под куклой Тэтчер имеется подпись: "С годами образ антагониста в данном кукольном спектакле переместился от дьявола к непопулярным общественным деятелям, включая Адольфа Гитлера, Маргарет Тэтчер и Усаму бен Ладена, представляющих собой современных злодеев". Музей, возглавляемый бывшим депутатом от лейбористской партии Тристрамом Хантом, столкнулся с критикой в свой адрес, в том числе с призывами прекратить его государственное финансирование. "Они, должно быть, живут в собственном мирке, чтобы всерьез считать, чтобы политика такого уровня, как Маргарет Тэтчер, можно приравнивать к любому из этих массовых убийц и мерзких людей. Подобный идиотизм вызывает вопрос о лишении государственного финансирования", - заявил бывший лидер консервативной партии сэр Иэн Дункан Смит. Маргарет Тэтчер была премьер-министром Великобритании в 1979-1990 годах. За годы пребывания на посту главы правительства она завоевала репутацию "железной леди". Так, Тэтчер провела ряд жестких экономических реформ, а после оккупации Аргентиной в 1982 году спорной территории – Фолклендских островов – Тэтчер послала в южную Атлантику военные корабли, и британский контроль над островами был восстановлен в считанные недели. Также "железная леди" категорически возражала против полного участия Великобритании в Европейской денежно кредитной системе.
https://radiosputnik.ru/20230408/tetcher-1863964448.html
https://ria.ru/20221024/tetcher-1826167074.html
великобритания
аргентина
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878463892_0:0:2674:2006_1920x0_80_0_0_6a3ecd7d76d626f5b4850270e07b48f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, маргарет тэтчер, адольф гитлер, усама бен ладен, аргентина, лондон, в мире
Великобритания, Маргарет Тэтчер, Адольф Гитлер, Усама бен Ладен, Аргентина, Лондон, В мире
Музей в Лондоне поставил Маргарет Тэтчер в один ряд с Гитлером

Музей в Лондоне назвал Тэтчер злодейкой и поставил в один ряд с Гитлером

© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Музей декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта в Лондоне на выставке британского юмора назвал бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер "современной злодейкой" и сравнил ее с Адольфом Гитлером и Усамой бен Ладеном, за что подвергся жесткой критике со стороны общественности, сообщает телеканал GB News.
Выставка, на которой представлены сатирические куклы наподобие Джуди и Панча, отображает историю цивилизации в юмористическом ключе, и под куклой Тэтчер имеется подпись: "С годами образ антагониста в данном кукольном спектакле переместился от дьявола к непопулярным общественным деятелям, включая Адольфа Гитлера, Маргарет Тэтчер и Усаму бен Ладена, представляющих собой современных злодеев".
Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, 1987 год - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Политолог объяснил "комплекс Тэтчер" у британских премьеров
8 апреля 2023, 14:40
Музей, возглавляемый бывшим депутатом от лейбористской партии Тристрамом Хантом, столкнулся с критикой в свой адрес, в том числе с призывами прекратить его государственное финансирование.
«
"Они, должно быть, живут в собственном мирке, чтобы всерьез считать, чтобы политика такого уровня, как Маргарет Тэтчер, можно приравнивать к любому из этих массовых убийц и мерзких людей. Подобный идиотизм вызывает вопрос о лишении государственного финансирования", - заявил бывший лидер консервативной партии сэр Иэн Дункан Смит.
Маргарет Тэтчер была премьер-министром Великобритании в 1979-1990 годах. За годы пребывания на посту главы правительства она завоевала репутацию "железной леди". Так, Тэтчер провела ряд жестких экономических реформ, а после оккупации Аргентиной в 1982 году спорной территории – Фолклендских островов – Тэтчер послала в южную Атлантику военные корабли, и британский контроль над островами был восстановлен в считанные недели. Также "железная леди" категорически возражала против полного участия Великобритании в Европейской денежно кредитной системе.
Статуя Маргарет Тэтчер в Вестминстерском дворце в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вандалы осквернили памятник Тэтчер в британском Грантеме
24 октября 2022, 08:51
 
ВеликобританияМаргарет ТэтчерАдольф ГитлерУсама бен ЛаденАргентинаЛондонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала