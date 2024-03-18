https://ria.ru/20240318/tetcher-1934017719.html

Музей в Лондоне поставил Маргарет Тэтчер в один ряд с Гитлером

Музей в Лондоне поставил Маргарет Тэтчер в один ряд с Гитлером - РИА Новости, 18.03.2024

Музей в Лондоне поставил Маргарет Тэтчер в один ряд с Гитлером

Музей декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта в Лондоне на выставке британского юмора назвал бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:45

2024-03-18T14:45

2024-03-18T14:45

великобритания

маргарет тэтчер

адольф гитлер

усама бен ладен

аргентина

лондон

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Музей декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта в Лондоне на выставке британского юмора назвал бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер "современной злодейкой" и сравнил ее с Адольфом Гитлером и Усамой бен Ладеном, за что подвергся жесткой критике со стороны общественности, сообщает телеканал GB News. Выставка, на которой представлены сатирические куклы наподобие Джуди и Панча, отображает историю цивилизации в юмористическом ключе, и под куклой Тэтчер имеется подпись: "С годами образ антагониста в данном кукольном спектакле переместился от дьявола к непопулярным общественным деятелям, включая Адольфа Гитлера, Маргарет Тэтчер и Усаму бен Ладена, представляющих собой современных злодеев". Музей, возглавляемый бывшим депутатом от лейбористской партии Тристрамом Хантом, столкнулся с критикой в свой адрес, в том числе с призывами прекратить его государственное финансирование. "Они, должно быть, живут в собственном мирке, чтобы всерьез считать, чтобы политика такого уровня, как Маргарет Тэтчер, можно приравнивать к любому из этих массовых убийц и мерзких людей. Подобный идиотизм вызывает вопрос о лишении государственного финансирования", - заявил бывший лидер консервативной партии сэр Иэн Дункан Смит. Маргарет Тэтчер была премьер-министром Великобритании в 1979-1990 годах. За годы пребывания на посту главы правительства она завоевала репутацию "железной леди". Так, Тэтчер провела ряд жестких экономических реформ, а после оккупации Аргентиной в 1982 году спорной территории – Фолклендских островов – Тэтчер послала в южную Атлантику военные корабли, и британский контроль над островами был восстановлен в считанные недели. Также "железная леди" категорически возражала против полного участия Великобритании в Европейской денежно кредитной системе.

https://radiosputnik.ru/20230408/tetcher-1863964448.html

https://ria.ru/20221024/tetcher-1826167074.html

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великобритания, маргарет тэтчер, адольф гитлер, усама бен ладен, аргентина, лондон, в мире