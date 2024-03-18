https://ria.ru/20240318/tayvan-1933848201.html
Путин назвал Тайвань частью Китая
Путин назвал Тайвань частью Китая - РИА Новости, 18.03.2024
Путин назвал Тайвань частью Китая
Тайвань является неотъемлемой частью Китая, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:17
2024-03-18T00:17
2024-03-18T01:22
тайвань
китай
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Тайвань является неотъемлемой частью Китая, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."(Тайвань - ред.), безусловно, является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240129/kitay-1924058570.html
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тайвань, китай, в мире, владимир путин
Тайвань, Китай, В мире, Владимир Путин
Путин назвал Тайвань частью Китая
Путин заявил, что Тайвань является частью Китая