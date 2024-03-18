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Путин назвал Тайвань частью Китая - РИА Новости, 18.03.2024
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00:17 18.03.2024 (обновлено: 01:22 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/tayvan-1933848201.html
Путин назвал Тайвань частью Китая
Путин назвал Тайвань частью Китая - РИА Новости, 18.03.2024
Путин назвал Тайвань частью Китая
Тайвань является неотъемлемой частью Китая, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:17
2024-03-18T01:22
тайвань
китай
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Тайвань является неотъемлемой частью Китая, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."(Тайвань - ред.), безусловно, является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240129/kitay-1924058570.html
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тайвань, китай, в мире, владимир путин
Тайвань, Китай, В мире, Владимир Путин
Путин назвал Тайвань частью Китая

Путин заявил, что Тайвань является частью Китая

© AP Photo / Ng Han GuanИзображение тайваньского флага
Изображение тайваньского флага - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Изображение тайваньского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Тайвань является неотъемлемой частью Китая, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"(Тайвань - ред.), безусловно, является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики", - сказал Путин.
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Китай разместил четыре военных корабля вокруг Тайваня, пишут японские СМИ
29 января, 08:10
 
ТайваньКитайВ миреВладимир Путин
 
 
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