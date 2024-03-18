https://ria.ru/20240318/swift-1933895627.html

В Крыму работают над внедрением альтернативы SWIFT

В Крыму работают над внедрением альтернативы SWIFT - РИА Новости, 18.03.2024

В Крыму работают над внедрением альтернативы SWIFT

Внедрение альтернативной SWIFT системы клиринга, при которой зарубежные партнеры не попадут под вторичные санкции из-за работы с крымскими контрагентами,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T07:35

2024-03-18T07:35

2024-03-18T07:35

россия

экономика

республика крым

африка

георгий мурадов

swift

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856568828_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_36019c713b87515bf1b5535b47ad6569.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Внедрение альтернативной SWIFT системы клиринга, при которой зарубежные партнеры не попадут под вторичные санкции из-за работы с крымскими контрагентами, прорабатывается на полуострове, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. "Для крымских товаропроизводителей при выходе на рынки дружественных России стран остается нерешенной проблема расчетов. Острота вопроса заключается в том, что российские банки ведут работу в жестких условиях санкций, а зарубежные партнеры боятся попасть под вторичные санкции и уклоняются от работы на крымском направлении. В сложившейся ситуации мы прорабатываем систему ухода от системы денежных расчетов и обращения к нашему недавнему опыту, действовавшему между дружественными России странами. Речь идет о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT, и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР", - сказал Мурадов. Это система взаимных безвалютных зачетов по товарообмену, при которой два банка со стороны продавца и покупателей регулируют баланс средств на взаимно открытых счетах, объяснил он. По словам Мурадова, такая система расчетов интересна партнерам России в странах Африки и Латинской Америки.

https://ria.ru/20240307/swift-1931665614.html

россия

республика крым

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, республика крым, африка, георгий мурадов, swift