https://ria.ru/20240318/swift-1933895627.html
В Крыму работают над внедрением альтернативы SWIFT
В Крыму работают над внедрением альтернативы SWIFT - РИА Новости, 18.03.2024
В Крыму работают над внедрением альтернативы SWIFT
Внедрение альтернативной SWIFT системы клиринга, при которой зарубежные партнеры не попадут под вторичные санкции из-за работы с крымскими контрагентами,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T07:35
2024-03-18T07:35
2024-03-18T07:35
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экономика
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георгий мурадов
swift
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Внедрение альтернативной SWIFT системы клиринга, при которой зарубежные партнеры не попадут под вторичные санкции из-за работы с крымскими контрагентами, прорабатывается на полуострове, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. "Для крымских товаропроизводителей при выходе на рынки дружественных России стран остается нерешенной проблема расчетов. Острота вопроса заключается в том, что российские банки ведут работу в жестких условиях санкций, а зарубежные партнеры боятся попасть под вторичные санкции и уклоняются от работы на крымском направлении. В сложившейся ситуации мы прорабатываем систему ухода от системы денежных расчетов и обращения к нашему недавнему опыту, действовавшему между дружественными России странами. Речь идет о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT, и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР", - сказал Мурадов. Это система взаимных безвалютных зачетов по товарообмену, при которой два банка со стороны продавца и покупателей регулируют баланс средств на взаимно открытых счетах, объяснил он. По словам Мурадова, такая система расчетов интересна партнерам России в странах Африки и Латинской Америки.
https://ria.ru/20240307/swift-1931665614.html
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россия, экономика, республика крым, африка, георгий мурадов, swift
Россия, Экономика, Республика Крым, Африка, Георгий Мурадов, SWIFT
В Крыму работают над внедрением альтернативы SWIFT
Постпред Крыма Мурадов сообщил о работе над внедрением альтернативы SWIFT
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Внедрение альтернативной SWIFT системы клиринга, при которой зарубежные партнеры не попадут под вторичные санкции из-за работы с крымскими контрагентами, прорабатывается на полуострове, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
"Для крымских товаропроизводителей при выходе на рынки дружественных России стран остается нерешенной проблема расчетов. Острота вопроса заключается в том, что российские банки ведут работу в жестких условиях санкций, а зарубежные партнеры боятся попасть под вторичные санкции и уклоняются от работы на крымском направлении. В сложившейся ситуации мы прорабатываем систему ухода от системы денежных расчетов и обращения к нашему недавнему опыту, действовавшему между дружественными России странами. Речь идет о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT, и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР", - сказал Мурадов.
Нигерия поддержала идею создания альтернативы SWIFT
Это система взаимных безвалютных зачетов по товарообмену, при которой два банка со стороны продавца и покупателей регулируют баланс средств на взаимно открытых счетах, объяснил он. По словам Мурадова, такая система расчетов интересна партнерам России в странах Африки
и Латинской Америки
.