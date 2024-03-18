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Российские ПВО сбили 11 снарядов РСЗО над Белгородской областью

Российские ПВО сбили 11 снарядов РСЗО над Белгородской областью - РИА Новости, 18.03.2024

Российские ПВО сбили 11 снарядов РСЗО над Белгородской областью

Над Белгородской областью средствами ПВО сбиты 11 снарядов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:18

2024-03-18T14:18

2024-03-18T14:27

белгородская область

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Над Белгородской областью средствами ПВО сбиты 11 снарядов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщили в Минобороны РФ."18 марта с 11.30 до 11.45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных систем залпового огня RM-70 "Вампир", "Ольха" и "Град". Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе восемь реактивных снарядов РСЗО "Вампир", два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и один реактивный снаряд РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.

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белгородская область, россия