https://ria.ru/20240318/svo-1934009176.html
Российские ПВО сбили 11 снарядов РСЗО над Белгородской областью
Российские ПВО сбили 11 снарядов РСЗО над Белгородской областью - РИА Новости, 18.03.2024
Российские ПВО сбили 11 снарядов РСЗО над Белгородской областью
Над Белгородской областью средствами ПВО сбиты 11 снарядов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:18
2024-03-18T14:18
2024-03-18T14:27
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Над Белгородской областью средствами ПВО сбиты 11 снарядов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщили в Минобороны РФ."18 марта с 11.30 до 11.45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных систем залпового огня RM-70 "Вампир", "Ольха" и "Град". Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе восемь реактивных снарядов РСЗО "Вампир", два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и один реактивный снаряд РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине
Российские ПВО сбили 11 снарядов РСЗО над Белгородской областью
Минобороны: над Белгородской областью сбили 11 снарядов РСЗО