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Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит ВС России, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:13 18.03.2024 (обновлено: 00:46 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/svo-1933847417.html
Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит ВС России, заявил Путин
Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит ВС России, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит ВС России, заявил Путин
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что инициатива на линии боевого соприкосновения СВО полностью принадлежит... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:13
2024-03-18T00:46
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что инициатива на линии боевого соприкосновения СВО полностью принадлежит российским вооруженным силам, которые каждый день продвигаются вперед."В целом, инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам. Парни их - противника - просто кромсают сейчас, продвижение каждый день", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит ВС России, заявил Путин

Путин: инициатива в зоне СВО полностью принадлежит российским военным

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что инициатива на линии боевого соприкосновения СВО полностью принадлежит российским вооруженным силам, которые каждый день продвигаются вперед.
"В целом, инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам. Парни их - противника - просто кромсают сейчас, продвижение каждый день", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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