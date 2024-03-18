https://ria.ru/20240318/svo-1933847417.html

Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит ВС России, заявил Путин

Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит ВС России, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024

Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит ВС России, заявил Путин

Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что инициатива на линии боевого соприкосновения СВО полностью принадлежит... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:13

2024-03-18T00:13

2024-03-18T00:46

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что инициатива на линии боевого соприкосновения СВО полностью принадлежит российским вооруженным силам, которые каждый день продвигаются вперед."В целом, инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам. Парни их - противника - просто кромсают сейчас, продвижение каждый день", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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россия, владимир путин, безопасность