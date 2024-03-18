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Потери противника в приграничной зоне составляют 40%, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:12 18.03.2024 (обновлено: 00:27 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/svo-1933847233.html
Потери противника в приграничной зоне составляют 40%, заявил Путин
Потери противника в приграничной зоне составляют 40%, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
Потери противника в приграничной зоне составляют 40%, заявил Путин
В приграничной зоне противник расположил группировку около пяти тысяч человек, при этом их потери составляют порядка 40%, заявил кандидат в президенты России и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:12
2024-03-18T00:27
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В приграничной зоне противник расположил группировку около пяти тысяч человек, при этом их потери составляют порядка 40%, заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин."Вообще на приграничной зоне противник сосредоточил группировку где-то до пяти тысяч человек. Не прямо на линии госграницы, а где-то и в ближайшем тылу у них. Потери в целом - около 40%, из них примерно 35% - безвозвратные", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Потери противника в приграничной зоне составляют 40%, заявил Путин

Путин: потери противника в приграничной зоне составляют 40%

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В приграничной зоне противник расположил группировку около пяти тысяч человек, при этом их потери составляют порядка 40%, заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.
"Вообще на приграничной зоне противник сосредоточил группировку где-то до пяти тысяч человек. Не прямо на линии госграницы, а где-то и в ближайшем тылу у них. Потери в целом - около 40%, из них примерно 35% - безвозвратные", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Более 99 процентов военных, находящихся в зоне СВО, проголосовали за Путина
00:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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