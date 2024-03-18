https://ria.ru/20240318/svo-1933847233.html

Потери противника в приграничной зоне составляют 40%, заявил Путин

Потери противника в приграничной зоне составляют 40%, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024

Потери противника в приграничной зоне составляют 40%, заявил Путин

В приграничной зоне противник расположил группировку около пяти тысяч человек, при этом их потери составляют порядка 40%, заявил кандидат в президенты России и... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:12

2024-03-18T00:12

2024-03-18T00:27

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В приграничной зоне противник расположил группировку около пяти тысяч человек, при этом их потери составляют порядка 40%, заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин."Вообще на приграничной зоне противник сосредоточил группировку где-то до пяти тысяч человек. Не прямо на линии госграницы, а где-то и в ближайшем тылу у них. Потери в целом - около 40%, из них примерно 35% - безвозвратные", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.

https://ria.ru/20240318/svo-1933846105.html

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владимир путин, россия, безопасность