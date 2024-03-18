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Потери противника в приграничной зоне составляют 40%, заявил Путин
Потери противника в приграничной зоне составляют 40%, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
Потери противника в приграничной зоне составляют 40%, заявил Путин
В приграничной зоне противник расположил группировку около пяти тысяч человек, при этом их потери составляют порядка 40%, заявил кандидат в президенты России и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:12
2024-03-18T00:12
2024-03-18T00:27
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В приграничной зоне противник расположил группировку около пяти тысяч человек, при этом их потери составляют порядка 40%, заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин."Вообще на приграничной зоне противник сосредоточил группировку где-то до пяти тысяч человек. Не прямо на линии госграницы, а где-то и в ближайшем тылу у них. Потери в целом - около 40%, из них примерно 35% - безвозвратные", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.
https://ria.ru/20240318/svo-1933846105.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Потери противника в приграничной зоне составляют 40%, заявил Путин
Путин: потери противника в приграничной зоне составляют 40%