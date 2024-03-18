https://ria.ru/20240318/svo-1933846105.html

Более 99 процентов военных, находящихся в зоне СВО, проголосовали за Путина

Более 99 процентов военных, находящихся в зоне СВО, проголосовали за Путина - РИА Новости, 18.03.2024

Более 99 процентов военных, находящихся в зоне СВО, проголосовали за Путина

Свыше 99% военнослужащих Объединенной группировки российских войск в зоне специальной военной операции проголосовали за Владимира Путина, сообщили в понедельник РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:10

2024-03-18T00:10

2024-03-18T00:17

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Свыше 99% военнослужащих Объединенной группировки российских войск в зоне специальной военной операции проголосовали за Владимира Путина, сообщили в понедельник в Минобороны России."99,27% военнослужащих Объединенной группировки российских войск в зоне специальной военной операции проголосовали на выборах президента Российской Федерации за Владимира Владимировича Путина", - рассказали в ведомстве.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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россия, владимир путин, безопасность