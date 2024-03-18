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Более 99 процентов военных, находящихся в зоне СВО, проголосовали за Путина - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:10 18.03.2024 (обновлено: 00:17 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/svo-1933846105.html
Более 99 процентов военных, находящихся в зоне СВО, проголосовали за Путина
Более 99 процентов военных, находящихся в зоне СВО, проголосовали за Путина - РИА Новости, 18.03.2024
Более 99 процентов военных, находящихся в зоне СВО, проголосовали за Путина
Свыше 99% военнослужащих Объединенной группировки российских войск в зоне специальной военной операции проголосовали за Владимира Путина, сообщили в понедельник РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:10
2024-03-18T00:17
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Свыше 99% военнослужащих Объединенной группировки российских войск в зоне специальной военной операции проголосовали за Владимира Путина, сообщили в понедельник в Минобороны России."99,27% военнослужащих Объединенной группировки российских войск в зоне специальной военной операции проголосовали на выборах президента Российской Федерации за Владимира Владимировича Путина", - рассказали в ведомстве.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
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россия, владимир путин, безопасность
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Более 99 процентов военных, находящихся в зоне СВО, проголосовали за Путина

99, 27% процента военных, находящихся в зоне СВО, проголосовали за Путина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБоец ВС РФ на Авдеевском направлении
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец ВС РФ на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Свыше 99% военнослужащих Объединенной группировки российских войск в зоне специальной военной операции проголосовали за Владимира Путина, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"99,27% военнослужащих Объединенной группировки российских войск в зоне специальной военной операции проголосовали на выборах президента Российской Федерации за Владимира Владимировича Путина", - рассказали в ведомстве.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
Вчера, 21:00
 
Выборы президента России — 2024РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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