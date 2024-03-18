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В Воронежской области будут судить мужчину после продажи зараженного мяса - РИА Новости, 18.03.2024
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18:06 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/sud-1934077956.html
В Воронежской области будут судить мужчину после продажи зараженного мяса
В Воронежской области будут судить мужчину после продажи зараженного мяса - РИА Новости, 18.03.2024
В Воронежской области будут судить мужчину после продажи зараженного мяса
Житель Воронежской области предстанет перед судом по обвинению в нарушении ветеринарных правил, которое привело тому, что на продовольственный рынок попало... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:06
2024-03-18T18:06
происшествия
воронежская область
воронеж
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Житель Воронежской области предстанет перед судом по обвинению в нарушении ветеринарных правил, которое привело тому, что на продовольственный рынок попало зараженное сибирской язвой мясо, сообщает в управление СК РФ по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в августе 2023 года двое мужчин приобрели в подсобном хозяйстве Панинского района тушу коровы. В дальнейшем они продали мясо обвиняемому, который продал его на одном из рынков Воронежа. По результатам исследования образцов мяса, изъятого на рынке, был обнаружен возбудитель сибирской язвы. "На предварительном следствии обвиняемый дал признательные показания и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Следствием собрана достаточная доказательственная база, утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает следствие. В Воронежской области в августе-сентябре прошлого года были зафиксированы четыре очага сибирской язвы, в том числе на продовольственном рынке в Воронеже. Были госпитализированы 11 человек с сибирской язвой, из них один из Панинского района области, остальные из Богучарского района, в том числе ребенок 2008 года рождения. К середине октября все они выздоровели и были выписаны. После выявления очагов сибирской язвы в Воронежской области следователи возбудили три уголовных дела - по статьям "нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия", "производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "халатность". Фигурантами дела о нарушении ветеринарных правил стали двое местных жителей в возрасте 47 и 52 лет. Суд в середине февраля приговорил их к исправительным работам с удержанием части заработка в доход государства. Также дело о халатности было возбуждено в отношении ветеринарного врача, которая допустила к продаже на один из рынков Воронежа без ветеринарно-сопроводительного документа и ветеринарно-санитарной экспертизы мясо с возбудителем сибирской язвы. Сибирская язва — опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных, вызываемая бактериями Bacillus anthracis. Летальность, в зависимости от формы, от 10% до 50% и более - то есть в худшем сценарии умирает каждый второй заболевший.
https://ria.ru/20240208/chuvashiya-1926154283.html
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происшествия, воронежская область, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронежской области будут судить мужчину после продажи зараженного мяса

СК: в Воронежской области будут судить мужчину после продажи зараженного мяса

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Житель Воронежской области предстанет перед судом по обвинению в нарушении ветеринарных правил, которое привело тому, что на продовольственный рынок попало зараженное сибирской язвой мясо, сообщает в управление СК РФ по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в августе 2023 года двое мужчин приобрели в подсобном хозяйстве Панинского района тушу коровы. В дальнейшем они продали мясо обвиняемому, который продал его на одном из рынков Воронежа. По результатам исследования образцов мяса, изъятого на рынке, был обнаружен возбудитель сибирской язвы.
"На предварительном следствии обвиняемый дал признательные показания и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Следствием собрана достаточная доказательственная база, утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает следствие.
В Воронежской области в августе-сентябре прошлого года были зафиксированы четыре очага сибирской язвы, в том числе на продовольственном рынке в Воронеже. Были госпитализированы 11 человек с сибирской язвой, из них один из Панинского района области, остальные из Богучарского района, в том числе ребенок 2008 года рождения. К середине октября все они выздоровели и были выписаны.
После выявления очагов сибирской язвы в Воронежской области следователи возбудили три уголовных дела - по статьям "нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия", "производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "халатность".
Фигурантами дела о нарушении ветеринарных правил стали двое местных жителей в возрасте 47 и 52 лет. Суд в середине февраля приговорил их к исправительным работам с удержанием части заработка в доход государства.
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Также дело о халатности было возбуждено в отношении ветеринарного врача, которая допустила к продаже на один из рынков Воронежа без ветеринарно-сопроводительного документа и ветеринарно-санитарной экспертизы мясо с возбудителем сибирской язвы.
Сибирская язва — опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных, вызываемая бактериями Bacillus anthracis. Летальность, в зависимости от формы, от 10% до 50% и более - то есть в худшем сценарии умирает каждый второй заболевший.
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