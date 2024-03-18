https://ria.ru/20240318/strategiya-1934013285.html

Не могут держать. СМИ сообщили о смене стратегии ВС России против ВСУ

Не могут держать. СМИ сообщили о смене стратегии ВС России против ВСУ - РИА Новости, 18.03.2024

Не могут держать. СМИ сообщили о смене стратегии ВС России против ВСУ

Российские военные перешли на новую стратегию, давя на Вооруженных сил Украины сразу на нескольких направлениях, сообщает Le Figaro со ссылкой на французские... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:29

2024-03-18T14:29

2024-03-18T14:30

россия

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

в мире

франция

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933156391_0:273:3066:1998_1920x0_80_0_0_8fa53eaaa00d3b2eed18eff12f090d54.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские военные перешли на новую стратегию, давя на Вооруженных сил Украины сразу на нескольких направлениях, сообщает Le Figaro со ссылкой на французские военные источники."Русские вернули инициативу. Они способны „мучить“ своих противников. Это тактика тысячи порезов. Их цель — обескровить украинцев, чтобы ослабить резервы врага", — цитируют журналисты слова военного представителя.Он указал, что российские военные оказывают давление на украинцев сразу на многих направлениях фронта. По его словам, ВСУ не могут держать несколько разных участков на передовой одновременно, особенно на фоне нехватки солдат и боеприпасов.16 марта в Минобороны России сообщили, что украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. В ведомстве также отметили, что лишь за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами были уничтожены три американских комплекса ПВО Patriot.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html

https://ria.ru/20240318/udar-1933913844.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, в мире, франция, политика