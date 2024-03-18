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Не могут держать. СМИ сообщили о смене стратегии ВС России против ВСУ - РИА Новости, 18.03.2024
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14:29 18.03.2024 (обновлено: 14:30 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/strategiya-1934013285.html
Не могут держать. СМИ сообщили о смене стратегии ВС России против ВСУ
Не могут держать. СМИ сообщили о смене стратегии ВС России против ВСУ - РИА Новости, 18.03.2024
Не могут держать. СМИ сообщили о смене стратегии ВС России против ВСУ
Российские военные перешли на новую стратегию, давя на Вооруженных сил Украины сразу на нескольких направлениях, сообщает Le Figaro со ссылкой на французские... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:29
2024-03-18T14:30
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские военные перешли на новую стратегию, давя на Вооруженных сил Украины сразу на нескольких направлениях, сообщает Le Figaro со ссылкой на французские военные источники.&quot;Русские вернули инициативу. Они способны „мучить“ своих противников. Это тактика тысячи порезов. Их цель — обескровить украинцев, чтобы ослабить резервы врага&quot;, — цитируют журналисты слова военного представителя.Он указал, что российские военные оказывают давление на украинцев сразу на многих направлениях фронта. По его словам, ВСУ не могут держать несколько разных участков на передовой одновременно, особенно на фоне нехватки солдат и боеприпасов.16 марта в Минобороны России сообщили, что украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. В ведомстве также отметили, что лишь за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами были уничтожены три американских комплекса ПВО Patriot.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, в мире, франция, политика
Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире, Франция, Политика
Не могут держать. СМИ сообщили о смене стратегии ВС России против ВСУ

Figaro: ВС России перешли на новую стратегию, давя на ВСУ на многих направлениях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские военные перешли на новую стратегию, давя на Вооруженных сил Украины сразу на нескольких направлениях, сообщает Le Figaro со ссылкой на французские военные источники.
«

"Русские вернули инициативу. Они способны „мучить“ своих противников. Это тактика тысячи порезов. Их цель — обескровить украинцев, чтобы ослабить резервы врага", — цитируют журналисты слова военного представителя.

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Он указал, что российские военные оказывают давление на украинцев сразу на многих направлениях фронта. По его словам, ВСУ не могут держать несколько разных участков на передовой одновременно, особенно на фоне нехватки солдат и боеприпасов.
16 марта в Минобороны России сообщили, что украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. В ведомстве также отметили, что лишь за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами были уничтожены три американских комплекса ПВО Patriot.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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