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В России создали "чемоданчик" для защиты бронетехники от FPV-дронов - РИА Новости, 18.03.2024
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Новое оружие России
 
03:13 18.03.2024 (обновлено: 08:25 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/stantsiya-1933878336.html
В России создали "чемоданчик" для защиты бронетехники от FPV-дронов
В России создали "чемоданчик" для защиты бронетехники от FPV-дронов - РИА Новости, 18.03.2024
В России создали "чемоданчик" для защиты бронетехники от FPV-дронов
Научно-производственное объединение "Кайсант" разработало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000, предназначенную для защиты бронетехники и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:13
2024-03-18T08:25
новое оружие россии
безопасность
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Научно-производственное объединение "Кайсант" разработало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000, предназначенную для защиты бронетехники и автотранспорта, сообщила РИА Новости директор по развитию предприятия Алена Баландина."Компанией разработан подавитель FPV-дронов купольного типа (направление излучения — "зонт") К-1000, предназначенный для установки на транспорт: автомобили, танки, БМП. Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому ее очень удобно устанавливать и переносить", — сказала собеседница агентства.По ее словам, эта система "гасит" беспилотники противника в двух диапазонах, в которых летают FPV-дроны — 800 и 900 мегагерц. В ближайшее время "Кайсант" планирует разработать аналогичные системы, работающие в трех-четырех диапазонах (дополнительные 2400 и 5800 мегагерц).Баландина отметила, что на предприятии уже началось серийное производство К-1000 — на систему поступили уже первые заказы от правительства Москвы, идут переговоры о массовых поставках антидроновых "чемоданчиков" в зону проведения спецоперации.
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безопасность, россия, москва, технологии
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Москва, Технологии
В России создали "чемоданчик" для защиты бронетехники от FPV-дронов

"Кайсант" разработало станцию подавления FPV-дронов для защиты бронетехники

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Научно-производственное объединение "Кайсант" разработало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000, предназначенную для защиты бронетехники и автотранспорта, сообщила РИА Новости директор по развитию предприятия Алена Баландина.
"Компанией разработан подавитель FPV-дронов купольного типа (направление излучения — "зонт") К-1000, предназначенный для установки на транспорт: автомобили, танки, БМП. Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому ее очень удобно устанавливать и переносить", — сказала собеседница агентства.
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По ее словам, эта система "гасит" беспилотники противника в двух диапазонах, в которых летают FPV-дроны — 800 и 900 мегагерц. В ближайшее время "Кайсант" планирует разработать аналогичные системы, работающие в трех-четырех диапазонах (дополнительные 2400 и 5800 мегагерц).
Баландина отметила, что на предприятии уже началось серийное производство К-1000 — на систему поступили уже первые заказы от правительства Москвы, идут переговоры о массовых поставках антидроновых "чемоданчиков" в зону проведения спецоперации.

НПО "Кайсант" учредили в 2022 году. Компания специализируется на проектировании и производстве систем радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в том числе противодронных ружей направленного действия, купольных систем подавления и компактных окопных комплексов.

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