https://ria.ru/20240318/stantsiya-1933878336.html

В России создали "чемоданчик" для защиты бронетехники от FPV-дронов

В России создали "чемоданчик" для защиты бронетехники от FPV-дронов - РИА Новости, 18.03.2024

В России создали "чемоданчик" для защиты бронетехники от FPV-дронов

Научно-производственное объединение "Кайсант" разработало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000, предназначенную для защиты бронетехники и... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T03:13

2024-03-18T03:13

2024-03-18T08:25

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технологии

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Научно-производственное объединение "Кайсант" разработало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000, предназначенную для защиты бронетехники и автотранспорта, сообщила РИА Новости директор по развитию предприятия Алена Баландина."Компанией разработан подавитель FPV-дронов купольного типа (направление излучения — "зонт") К-1000, предназначенный для установки на транспорт: автомобили, танки, БМП. Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому ее очень удобно устанавливать и переносить", — сказала собеседница агентства.По ее словам, эта система "гасит" беспилотники противника в двух диапазонах, в которых летают FPV-дроны — 800 и 900 мегагерц. В ближайшее время "Кайсант" планирует разработать аналогичные системы, работающие в трех-четырех диапазонах (дополнительные 2400 и 5800 мегагерц).Баландина отметила, что на предприятии уже началось серийное производство К-1000 — на систему поступили уже первые заказы от правительства Москвы, идут переговоры о массовых поставках антидроновых "чемоданчиков" в зону проведения спецоперации.

https://ria.ru/20240305/groza-1931135216.html

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безопасность, россия, москва, технологии