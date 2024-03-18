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Умер астронавт, командовавший стыковкой "Аполлона" с советским "Союзом-19"

Умер астронавт, командовавший стыковкой "Аполлона" с советским "Союзом-19" - РИА Новости, 18.03.2024

Умер астронавт, командовавший стыковкой "Аполлона" с советским "Союзом-19"

Американский астронавт Томас Стаффорд, который командовал космическим кораблем "Аполлон", совершившим в 1975 году стыковку с советским "Союзом-19", скончался в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:58

2024-03-18T19:58

2024-03-18T19:59

космос - риа наука

том стаффорд

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американский астронавт Томас Стаффорд, который командовал космическим кораблем "Аполлон", совершившим в 1975 году стыковку с советским "Союзом-19", скончался в возрасте 93 лет, сообщило руководство НАСА. "Сегодня (в понедельник) генерал Том Стаффорд отправился на вечные небеса, которые он так мужественно исследовал в качестве астронавта миссий "Джемини" и "Аполлон" и миротворца во время совместного полета "Союз-Аполлон", - сообщил в соцсети Х администратор НАСА Билл Нельсон. Стаффорд командовал комическим кораблем "Аполлон-10" во время "генеральной репетиции" экспедиции на Луну в мае 1969 года, совершив финальный испытательный полет к спутнику Земли перед основной миссией. В июле 1975 года Стаффорд командовал космическим кораблем "Аполлон", совершившим первый международный космический полет со стыковкой с советским кораблем "Союз-19". В апреле 2018 года Стаффорд был награжден российским Орденом Дружбы.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, том стаффорд, наса, сша