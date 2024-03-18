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Умер астронавт, командовавший стыковкой "Аполлона" с советским "Союзом-19" - РИА Новости, 18.03.2024
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19:58 18.03.2024 (обновлено: 19:59 18.03.2024)
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Умер астронавт, командовавший стыковкой "Аполлона" с советским "Союзом-19"
Умер астронавт, командовавший стыковкой "Аполлона" с советским "Союзом-19" - РИА Новости, 18.03.2024
Умер астронавт, командовавший стыковкой "Аполлона" с советским "Союзом-19"
Американский астронавт Томас Стаффорд, который командовал космическим кораблем "Аполлон", совершившим в 1975 году стыковку с советским "Союзом-19", скончался в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:58
2024-03-18T19:59
космос - риа наука
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американский астронавт Томас Стаффорд, который командовал космическим кораблем "Аполлон", совершившим в 1975 году стыковку с советским "Союзом-19", скончался в возрасте 93 лет, сообщило руководство НАСА. "Сегодня (в понедельник) генерал Том Стаффорд отправился на вечные небеса, которые он так мужественно исследовал в качестве астронавта миссий "Джемини" и "Аполлон" и миротворца во время совместного полета "Союз-Аполлон", - сообщил в соцсети Х администратор НАСА Билл Нельсон. Стаффорд командовал комическим кораблем "Аполлон-10" во время "генеральной репетиции" экспедиции на Луну в мае 1969 года, совершив финальный испытательный полет к спутнику Земли перед основной миссией. В июле 1975 года Стаффорд командовал космическим кораблем "Аполлон", совершившим первый международный космический полет со стыковкой с советским кораблем "Союз-19". В апреле 2018 года Стаффорд был награжден российским Орденом Дружбы.
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космос - риа наука, том стаффорд, наса, сша
Космос - РИА Наука, Том Стаффорд, НАСА, США
Умер астронавт, командовавший стыковкой "Аполлона" с советским "Союзом-19"

Астронавт Стаффорд, участник полета "Союз — Аполлон", умер на 94-м году жизни

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАстронавт НАСА Томас Стаффорд
Астронавт НАСА Томас Стаффорд - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Астронавт НАСА Томас Стаффорд. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американский астронавт Томас Стаффорд, который командовал космическим кораблем "Аполлон", совершившим в 1975 году стыковку с советским "Союзом-19", скончался в возрасте 93 лет, сообщило руководство НАСА.
«
"Сегодня (в понедельник) генерал Том Стаффорд отправился на вечные небеса, которые он так мужественно исследовал в качестве астронавта миссий "Джемини" и "Аполлон" и миротворца во время совместного полета "Союз-Аполлон", - сообщил в соцсети Х администратор НАСА Билл Нельсон.
Стаффорд командовал комическим кораблем "Аполлон-10" во время "генеральной репетиции" экспедиции на Луну в мае 1969 года, совершив финальный испытательный полет к спутнику Земли перед основной миссией.
В июле 1975 года Стаффорд командовал космическим кораблем "Аполлон", совершившим первый международный космический полет со стыковкой с советским кораблем "Союз-19".
В апреле 2018 года Стаффорд был награжден российским Орденом Дружбы.
 
Космос - РИА НаукаТом СтаффордНАСАСША
 
 
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