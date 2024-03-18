https://ria.ru/20240318/ssha-1934107806.html

Рекордное число американцев назвали главным врагом страны сами США

Рекордное число американцев назвали главным врагом страны сами США - РИА Новости, 18.03.2024

Рекордное число американцев назвали главным врагом страны сами США

Рекордная с 2001 года доля американцев считают главным врагом страны сами США, следует из опроса, проведенного компанией Gallup. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T20:40

2024-03-18T20:40

2024-03-18T21:15

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Рекордная с 2001 года доля американцев считают главным врагом страны сами США, следует из опроса, проведенного компанией Gallup. Доля опрошенных, назвавших Соединенные Штаты своим собственным главным врагом, составила 5%. Это самый высокий показатель, зафиксированный компанией с тех пор, как этот вопрос впервые был задан в 2001 году. Отмечается, что ранее не более 2% респондентов называли Штаты злейшим врагом страны. В прошлом году, например, только 1% опрошенных дали такой ответ. Опрос проводился с 1 по 20 февраля среди 1016 взрослых жителей США. Статистическая погрешность составила 4 процентных пункта.

https://ria.ru/20240310/podvig-1932050580.html

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в мире, сша