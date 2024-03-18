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На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 18.03.2024 (обновлено: 15:06 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/spetsoperatsiya-1934007485.html
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных - РИА Новости, 18.03.2024
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных
Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили атаку на южно-донецком направлении, противник потерял... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:14
2024-03-18T15:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили атаку на южно-донецком направлении, противник потерял здесь более 130 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Шахтерское и отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери ВСУ составили свыше 130 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и четыре автомобиля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных

МО: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили атаку на южно-донецком направлении, противник потерял здесь более 130 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Шахтерское и отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что потери ВСУ составили свыше 130 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и четыре автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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