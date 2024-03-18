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На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных - РИА Новости, 18.03.2024
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных
Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили атаку на южно-донецком направлении, противник потерял... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:14
2024-03-18T14:14
2024-03-18T15:06
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили атаку на южно-донецком направлении, противник потерял здесь более 130 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Шахтерское и отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери ВСУ составили свыше 130 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и четыре автомобиля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных
МО: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных