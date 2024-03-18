Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 60 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 18.03.2024 (обновлено: 14:16 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/spetsoperatsiya-1934006691.html
ВСУ потеряли до 60 военных на Купянском направлении
ВСУ потеряли до 60 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 18.03.2024
ВСУ потеряли до 60 военных на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 60 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:12
2024-03-18T14:16
специальная военная операция на украине
сша
россия
вооруженные силы украины
безопасность
в мире
украина
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928257961_0:217:2078:1386_1920x0_80_0_0_0c32d5071a7036a13168b480ea5ba412.jpg
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 60 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение формированиям противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20240317/tekhnika-1933695984.html
сша
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928257961_145:0:1993:1386_1920x0_80_0_0_93ad02b39ba2bfd842875cc46458092f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Украина, Харьковская область
ВСУ потеряли до 60 военных на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 60 военных и систему М777 на Купянском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" на Запорожском направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Град" на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 60 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение формированиям противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в министерстве.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Немецкого журналиста шокировало увиденное в зоне спецоперации
17 марта, 14:41
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВ миреУкраинаХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала