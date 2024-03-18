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ВСУ потеряли до 60 военных на Купянском направлении
ВСУ потеряли до 60 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 18.03.2024
ВСУ потеряли до 60 военных на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 60 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:12
2024-03-18T14:12
2024-03-18T14:16
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 60 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение формированиям противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20240317/tekhnika-1933695984.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ потеряли до 60 военных на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 60 военных и систему М777 на Купянском направлении