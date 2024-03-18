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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении - РИА Новости, 18.03.2024
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14:10 18.03.2024 (обновлено: 14:17 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/spetsoperatsiya-1934005537.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении - РИА Новости, 18.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении
Войска Украины потеряли на белгородском направлении около 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:10
2024-03-18T14:17
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли на белгородском направлении около 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, на белгородском направлении российские подразделения нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "РДК" в районах населенных пунктов Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка Сумской области и Старица Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Козинка Белгородской области пресечены попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу РФ украинских диверсионно-разведывательных групп."В результате противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20240317/tekhnika-1933695984.html
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безопасность, украина, россия, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Сумская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 150 военных на Белгородском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А "Шмель"
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А "Шмель". Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли на белгородском направлении около 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, на белгородском направлении российские подразделения нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "РДК" в районах населенных пунктов Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка Сумской области и Старица Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Козинка Белгородской области пресечены попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу РФ украинских диверсионно-разведывательных групп.
"В результате противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - сказали в министерстве.
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