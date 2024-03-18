Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 150 военных на Белгородском направлении
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А "Шмель"
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А "Шмель". Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли на белгородском направлении около 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, на белгородском направлении российские подразделения нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "РДК" в районах населенных пунктов Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка Сумской области и Старица Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Козинка Белгородской области пресечены попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу РФ украинских диверсионно-разведывательных групп.
"В результате противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - сказали в министерстве.