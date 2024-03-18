https://ria.ru/20240318/spetsoperatsiya-1934005537.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении - РИА Новости, 18.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении

Войска Украины потеряли на белгородском направлении около 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:10

2024-03-18T14:10

2024-03-18T14:17

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли на белгородском направлении около 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, на белгородском направлении российские подразделения нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "РДК" в районах населенных пунктов Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка Сумской области и Старица Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Козинка Белгородской области пресечены попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу РФ украинских диверсионно-разведывательных групп."В результате противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20240317/tekhnika-1933695984.html

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сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, украина, россия, сумская область