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На Донецком направлении ВСУ потеряли до 380 военных
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 380 военных - РИА Новости, 18.03.2024
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 380 военных
На донецком направлении потери Украины составили до 380 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:08
2024-03-18T14:08
2024-03-18T15:06
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На донецком направлении потери Украины составили до 380 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны.
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 380 военных
МО: на Донецком направлении ВСУ потеряли до 380 военных