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На Донецком направлении ВСУ потеряли до 380 военных - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 18.03.2024 (обновлено: 15:06 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/spetsoperatsiya-1934004983.html
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 380 военных
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 380 военных - РИА Новости, 18.03.2024
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 380 военных
На донецком направлении потери Украины составили до 380 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:08
2024-03-18T15:06
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
безопасность
украина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На донецком направлении потери Украины составили до 380 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 380 военных

МО: на Донецком направлении ВСУ потеряли до 380 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На донецком направлении потери Украины составили до 380 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраина
 
 
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