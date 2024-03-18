https://ria.ru/20240318/spetsoperatsiya-1934004983.html

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 380 военных

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 380 военных - РИА Новости, 18.03.2024

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 380 военных

На донецком направлении потери Украины составили до 380 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:08

2024-03-18T14:08

2024-03-18T15:06

специальная военная операция на украине

россия

сша

вооруженные силы украины

безопасность

украина

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На донецком направлении потери Украины составили до 380 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, украина