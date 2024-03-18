https://ria.ru/20240318/spetsoperatsiya-1933886811.html

На Запорожском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

На Запорожском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 18.03.2024

На Запорожском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

Штурмовые подразделения 291-го гвардейского полка группировки "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении при поддержке корректируемой... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T05:07

2024-03-18T05:07

2024-03-18T05:07

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Штурмовые подразделения 291-го гвардейского полка группировки "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении при поддержке корректируемой беспилотниками артиллерии и минометов, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Задачи у нас: разведка, воздушное наблюдение за противником, корректировка и наводка артиллерии, минометов, FPV-дронов,... (находим) живую силу, бронетехнику, производим уничтожение, как правило, это (делают) танки, артиллерия, минометы, подразделение гранатометное с АГС, с ними во взаимодействии, корректируем, наводим на противника для дальнейшей нашей победы", - рассказал о боевой работе подразделения командир взвода БПЛА штурмовой роты полка с позывным "Флинт". На том же участке линии боевого соприкосновения расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) полка уничтожил более восьми военнослужащих противника, подловив группу пехоты ВСУ во время передвижения.

https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html

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