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На Запорожском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/spetsoperatsiya-1933886811.html
На Запорожском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
На Запорожском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 18.03.2024
На Запорожском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
Штурмовые подразделения 291-го гвардейского полка группировки "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении при поддержке корректируемой... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T05:07
2024-03-18T05:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Штурмовые подразделения 291-го гвардейского полка группировки "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении при поддержке корректируемой беспилотниками артиллерии и минометов, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Задачи у нас: разведка, воздушное наблюдение за противником, корректировка и наводка артиллерии, минометов, FPV-дронов,... (находим) живую силу, бронетехнику, производим уничтожение, как правило, это (делают) танки, артиллерия, минометы, подразделение гранатометное с АГС, с ними во взаимодействии, корректируем, наводим на противника для дальнейшей нашей победы", - рассказал о боевой работе подразделения командир взвода БПЛА штурмовой роты полка с позывным "Флинт". На том же участке линии боевого соприкосновения расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) полка уничтожил более восьми военнослужащих противника, подловив группу пехоты ВСУ во время передвижения.
https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На Запорожском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

Российские военные на Запорожском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Штурмовые подразделения 291-го гвардейского полка группировки "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении при поддержке корректируемой беспилотниками артиллерии и минометов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Задачи у нас: разведка, воздушное наблюдение за противником, корректировка и наводка артиллерии, минометов, FPV-дронов,... (находим) живую силу, бронетехнику, производим уничтожение, как правило, это (делают) танки, артиллерия, минометы, подразделение гранатометное с АГС, с ними во взаимодействии, корректируем, наводим на противника для дальнейшей нашей победы", - рассказал о боевой работе подразделения командир взвода БПЛА штурмовой роты полка с позывным "Флинт".
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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На том же участке линии боевого соприкосновения расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) полка уничтожил более восьми военнослужащих противника, подловив группу пехоты ВСУ во время передвижения.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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