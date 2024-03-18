https://ria.ru/20240318/sobyanin-1933912584.html
Собянин назвал дату воссоединения Крыма с Россией символом справедливости
Собянин назвал дату воссоединения Крыма с Россией символом справедливости - РИА Новости, 18.03.2024
Собянин назвал дату воссоединения Крыма с Россией символом справедливости
Десять лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией, эта дата стала символом восстановления исторической справедливости, сообщил в своем... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:45
2024-03-18T09:45
2024-03-18T09:45
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Десять лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией, эта дата стала символом восстановления исторической справедливости, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Сегодня день, значение которого для нашей страны и народа сложно переоценить: десять лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Эта дата стала символом восстановления исторической справедливости", - сказал Собянин. Он отметил, что благодаря сплочению страны и объединению граждан Россия с честью и достоинством преодолевала и продолжает преодолевать все трудности. Собянин подчеркнул, что за прошедшее десятилетие Крым и Севастополь очень изменились, многое уже сделано, но также многое ещё впереди. "За наше право на мирную и свободную жизнь сейчас мужественно сражаются участники специальной военной операции. Уверен, Россия и все мы — вместе — сделаем всё, чтобы мечты и надежды наших людей стали реальностью. Правда на нашей стороне. Важно помнить, что вместе мы победим. С праздником Крымской весны, друзья", - добавил мэр. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240318/krym-1933907128.html
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россия, сергей собянин, владимир путин, севастополь, украина, оон
Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин, Севастополь, Украина, ООН
Собянин назвал дату воссоединения Крыма с Россией символом справедливости
Собянин: дата воссоединения Крыма с Россией стала символом справедливости
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Десять лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией, эта дата стала символом восстановления исторической справедливости, сообщил в своем Telegram-канале
мэр Москвы Сергей Собянин.
«
"Сегодня день, значение которого для нашей страны и народа сложно переоценить: десять лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Эта дата стала символом восстановления исторической справедливости", - сказал Собянин.
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Он отметил, что благодаря сплочению страны и объединению граждан Россия с честью и достоинством преодолевала и продолжает преодолевать все трудности. Собянин подчеркнул, что за прошедшее десятилетие Крым и Севастополь очень изменились, многое уже сделано, но также многое ещё впереди.
"За наше право на мирную и свободную жизнь сейчас мужественно сражаются участники специальной военной операции. Уверен, Россия и все мы — вместе — сделаем всё, чтобы мечты и надежды наших людей стали реальностью. Правда на нашей стороне. Важно помнить, что вместе мы победим. С праздником Крымской весны, друзья", - добавил мэр.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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