В Белгородской области четыре человека погибли при попадании снаряда в дом
Губернатор Гладков сообщил о четырех погибших при ударе по дому в Никольском
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМесто попадания снаряда в жилой дом в селе Никольское Белгородской области
Место попадания снаряда в жилой дом в селе Никольское Белгородской области
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Никольское в Белгородской области, погибли четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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"В селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух женщин", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, теракт унес жизни почти всей семьи — жертвами стали бабушка, мама, ее гражданский муж и 17-летний сын. Он назвал это невосполнимой утратой для всего региона и выразил соболезнования родным и близким, подчеркнув при этом, что никакие слова не смогут унять такое горе.
Гладков добавил, что спасти удалось маленькую девочку. Сейчас она находится в реанимации детской областной клинической больницы под аппаратом ИВЛ, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Состояние ребенка стабилизировали, операцию планируется провести во вторник.
Украина во время президентских выборов в России стала наносить массированные удары по жилым районам Белгородской области. Как сообщил в понедельник утром министр здравоохранения региона Андрей Иконников, с 12 марта при обстрелах ВСУ в области погибли 11 человек, еще 82 жителя пострадали. Он уточнил, что 42 человека госпитализировали, в том числе двоих детей. Девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.