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В Белгородской области четыре человека погибли при попадании снаряда в дом - РИА Новости, 19.03.2024
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18:46 18.03.2024 (обновлено: 00:08 19.03.2024)
https://ria.ru/20240318/snaryad-1934083982.html
В Белгородской области четыре человека погибли при попадании снаряда в дом
В Белгородской области четыре человека погибли при попадании снаряда в дом - РИА Новости, 19.03.2024
В Белгородской области четыре человека погибли при попадании снаряда в дом
Украинские войска нанесли удар по селу Никольское в Белгородской области, погибли четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-18T18:46
2024-03-19T00:08
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
россия
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Никольское в Белгородской области, погибли четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух женщин", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, теракт унес жизни почти всей семьи — жертвами стали бабушка, мама, ее гражданский муж и 17-летний сын. Он назвал это невосполнимой утратой для всего региона и выразил соболезнования родным и близким, подчеркнув при этом, что никакие слова не смогут унять такое горе.Гладков добавил, что спасти удалось маленькую девочку. Сейчас она находится в реанимации детской областной клинической больницы под аппаратом ИВЛ, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Состояние ребенка стабилизировали, операцию планируется провести во вторник.Украина во время президентских выборов в России стала наносить массированные удары по жилым районам Белгородской области. Как сообщил в понедельник утром министр здравоохранения региона Андрей Иконников, с 12 марта при обстрелах ВСУ в области погибли 11 человек, еще 82 жителя пострадали. Он уточнил, что 42 человека госпитализировали, в том числе двоих детей. Девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.
https://ria.ru/20240318/belgorod-1933915160.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Россия
В Белгородской области четыре человека погибли при попадании снаряда в дом

Губернатор Гладков сообщил о четырех погибших при ударе по дому в Никольском

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМесто попадания снаряда в жилой дом в селе Никольское Белгородской области
Место попадания снаряда в жилой дом в селе Никольское Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Место попадания снаряда в жилой дом в селе Никольское Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Никольское в Белгородской области, погибли четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«
"В селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух женщин", — написал он в Telegram-канале.
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По словам губернатора, теракт унес жизни почти всей семьи — жертвами стали бабушка, мама, ее гражданский муж и 17-летний сын. Он назвал это невосполнимой утратой для всего региона и выразил соболезнования родным и близким, подчеркнув при этом, что никакие слова не смогут унять такое горе.
Гладков добавил, что спасти удалось маленькую девочку. Сейчас она находится в реанимации детской областной клинической больницы под аппаратом ИВЛ, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Состояние ребенка стабилизировали, операцию планируется провести во вторник.
Украина во время президентских выборов в России стала наносить массированные удары по жилым районам Белгородской области. Как сообщил в понедельник утром министр здравоохранения региона Андрей Иконников, с 12 марта при обстрелах ВСУ в области погибли 11 человек, еще 82 жителя пострадали. Он уточнил, что 42 человека госпитализировали, в том числе двоих детей. Девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковРоссия
 
 
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