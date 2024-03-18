https://ria.ru/20240318/snaryad-1934083982.html

В Белгородской области четыре человека погибли при попадании снаряда в дом

В Белгородской области четыре человека погибли при попадании снаряда в дом - РИА Новости, 19.03.2024

В Белгородской области четыре человека погибли при попадании снаряда в дом

Украинские войска нанесли удар по селу Никольское в Белгородской области, погибли четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-18T18:46

2024-03-18T18:46

2024-03-19T00:08

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

россия

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Никольское в Белгородской области, погибли четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух женщин", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, теракт унес жизни почти всей семьи — жертвами стали бабушка, мама, ее гражданский муж и 17-летний сын. Он назвал это невосполнимой утратой для всего региона и выразил соболезнования родным и близким, подчеркнув при этом, что никакие слова не смогут унять такое горе.Гладков добавил, что спасти удалось маленькую девочку. Сейчас она находится в реанимации детской областной клинической больницы под аппаратом ИВЛ, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Состояние ребенка стабилизировали, операцию планируется провести во вторник.Украина во время президентских выборов в России стала наносить массированные удары по жилым районам Белгородской области. Как сообщил в понедельник утром министр здравоохранения региона Андрей Иконников, с 12 марта при обстрелах ВСУ в области погибли 11 человек, еще 82 жителя пострадали. Он уточнил, что 42 человека госпитализировали, в том числе двоих детей. Девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

https://ria.ru/20240318/belgorod-1933915160.html

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Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, россия