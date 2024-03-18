Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий заявил, что доволен результатами президентских выборов - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:04 18.03.2024 (обновлено: 15:30 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/slutskiy-1933934940.html
Слуцкий заявил, что доволен результатами президентских выборов
Слуцкий заявил, что доволен результатами президентских выборов - РИА Новости, 18.03.2024
Слуцкий заявил, что доволен результатами президентских выборов
Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что доволен результатом выборов главы государства. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:04
2024-03-18T15:30
выборы президента россии — 2024
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
луганск
владимир путин
николай харитонов
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928689967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec5b043861ac0f5e9a503abc987eb5b6.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что доволен результатом выборов главы государства. "За нас настолько много отдали голосов людей, что мы стали вторыми в Луганске, Чеченской Республике, Приморском крае, Ставрополье... Я доволен результатами этих выборов", - сказал он на пресс-конференции ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента РФ. Позже в своем Telegram-канале Слуцкий сообщил о большом количестве планов. "Дело Жириновского живёт!" - отметил он.Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,32% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,94% протоколов.
россия
луганск
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928689967_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_7ed779b55cf989dc19b61bc654f0ad53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, леонид слуцкий (политик), луганск, владимир путин, николай харитонов, лдпр, приморский край
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Луганск, Владимир Путин, Николай Харитонов, ЛДПР, Приморский край
Слуцкий заявил, что доволен результатами президентских выборов

Слуцкий заявил, что доволен вторым местом на выборах в нескольких регионах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий
Кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что доволен результатом выборов главы государства.
«
"За нас настолько много отдали голосов людей, что мы стали вторыми в Луганске, Чеченской Республике, Приморском крае, Ставрополье... Я доволен результатами этих выборов", - сказал он на пресс-конференции ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента РФ.
Позже в своем Telegram-канале Слуцкий сообщил о большом количестве планов. "Дело Жириновского живёт!" - отметил он.
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,32% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,94% протоколов.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛуганскВладимир ПутинНиколай ХаритоновЛДПРПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала