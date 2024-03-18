https://ria.ru/20240318/slutskiy-1933934940.html

Слуцкий заявил, что доволен результатами президентских выборов

Слуцкий заявил, что доволен результатами президентских выборов - РИА Новости, 18.03.2024

Слуцкий заявил, что доволен результатами президентских выборов

Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что доволен результатом выборов главы государства. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:04

2024-03-18T11:04

2024-03-18T15:30

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

луганск

владимир путин

николай харитонов

лдпр

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что доволен результатом выборов главы государства. "За нас настолько много отдали голосов людей, что мы стали вторыми в Луганске, Чеченской Республике, Приморском крае, Ставрополье... Я доволен результатами этих выборов", - сказал он на пресс-конференции ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента РФ. Позже в своем Telegram-канале Слуцкий сообщил о большом количестве планов. "Дело Жириновского живёт!" - отметил он.Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,32% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,94% протоколов.

россия

луганск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, леонид слуцкий (политик), луганск, владимир путин, николай харитонов, лдпр, приморский край