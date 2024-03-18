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Слуцкий заявил, что доволен результатами президентских выборов
Слуцкий заявил, что доволен результатами президентских выборов - РИА Новости, 18.03.2024
Слуцкий заявил, что доволен результатами президентских выборов
Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что доволен результатом выборов главы государства. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:04
2024-03-18T11:04
2024-03-18T15:30
выборы президента россии — 2024
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леонид слуцкий (политик)
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николай харитонов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что доволен результатом выборов главы государства. "За нас настолько много отдали голосов людей, что мы стали вторыми в Луганске, Чеченской Республике, Приморском крае, Ставрополье... Я доволен результатами этих выборов", - сказал он на пресс-конференции ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента РФ. Позже в своем Telegram-канале Слуцкий сообщил о большом количестве планов. "Дело Жириновского живёт!" - отметил он.Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,32% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,94% протоколов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), луганск, владимир путин, николай харитонов, лдпр, приморский край
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Луганск, Владимир Путин, Николай Харитонов, ЛДПР, Приморский край
Слуцкий заявил, что доволен результатами президентских выборов
Слуцкий заявил, что доволен вторым местом на выборах в нескольких регионах
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что доволен результатом выборов главы государства.
«
"За нас настолько много отдали голосов людей, что мы стали вторыми в Луганске
, Чеченской Республике, Приморском крае
, Ставрополье... Я доволен результатами этих выборов", - сказал он на пресс-конференции ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента РФ.
Позже в своем Telegram-канале Слуцкий сообщил о большом количестве планов. "Дело Жириновского живёт!" - отметил он.
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,32% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,94% протоколов.