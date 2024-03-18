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В Челябинске оштрафовали пенсионерку за попытку поджечь петарду на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:22 18.03.2024 (обновлено: 17:27 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/shtraf-1934069034.html
В Челябинске оштрафовали пенсионерку за попытку поджечь петарду на выборах
В Челябинске оштрафовали пенсионерку за попытку поджечь петарду на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
В Челябинске оштрафовали пенсионерку за попытку поджечь петарду на выборах
Суд оштрафовал 79-летнюю жительницу Челябинска на 2,5 тысячи рублей за попытку поджечь петарду на избирательном участке в ходе выборов президента России,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:22
2024-03-18T17:27
выборы президента россии — 2024
происшествия
челябинск
россия
выборы президента рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Суд оштрафовал 79-летнюю жительницу Челябинска на 2,5 тысячи рублей за попытку поджечь петарду на избирательном участке в ходе выборов президента России, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Тракторозаводского районного суда города. Как сообщала пресс-служба правительства региона, 15 марта на одном из избирательных участков в регионе была зафиксирована попытка поджечь петарду. Подозреваемую задержали, велась проверка. По данным райсуда, подозреваемая – 79-летняя женщина. "Суд, рассмотрев административные дела, назначил женщине штрафы в размере 2 тысячи и 500 рублей", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что административные дела рассматривались по статье 5.69 КоАП (вмешательство в осуществление избирательной комиссией полномочий) и статье 20.1 (мелкое хулиганство).
https://ria.ru/20240318/arest-1934062700.html
https://ria.ru/20240318/arest-1933895321.html
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происшествия, челябинск, россия, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Челябинск, Россия, Выборы президента РФ
В Челябинске оштрафовали пенсионерку за попытку поджечь петарду на выборах

Суд оштрафовал пенсионерку из Челябинска за попытку поджечь петарду на выборах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Суд оштрафовал 79-летнюю жительницу Челябинска на 2,5 тысячи рублей за попытку поджечь петарду на избирательном участке в ходе выборов президента России, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Тракторозаводского районного суда города.
Как сообщала пресс-служба правительства региона, 15 марта на одном из избирательных участков в регионе была зафиксирована попытка поджечь петарду. Подозреваемую задержали, велась проверка.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
В Брянской области арестовали мужчину, пришедшего с зеленкой на выборы
Вчера, 16:59
По данным райсуда, подозреваемая – 79-летняя женщина. "Суд, рассмотрев административные дела, назначил женщине штрафы в размере 2 тысячи и 500 рублей", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что административные дела рассматривались по статье 5.69 КоАП (вмешательство в осуществление избирательной комиссией полномочий) и статье 20.1 (мелкое хулиганство).
суд - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Вчера, 07:32
 
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