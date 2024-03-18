https://ria.ru/20240318/shagonar-1933904781.html

Владельца ТЭЦ в Шагонаре обязали построить новую котельную после ЧП

Владельца ТЭЦ в Шагонаре обязали построить новую котельную после ЧП - РИА Новости, 18.03.2024

Владельца ТЭЦ в Шагонаре обязали построить новую котельную после ЧП

Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал государственное унитарное предприятие "УК ТЭК-4", которому принадлежит ТЭЦ в тувинском Шагонаре, построить новую... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:08

2024-03-18T09:08

2024-03-18T09:15

происшествия

шагонар

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал государственное унитарное предприятие "УК ТЭК-4", которому принадлежит ТЭЦ в тувинском Шагонаре, построить новую котельную, так как состояние старой было признано неудовлетворительным, сообщает прокуратура региона. По ее данным, прокуратура Улуг-Хемского района Тувы в 2023 году провела проверку исполнения законодательства о теплоснабжении на территории города Шагонар. Установлено, что по условиям концессионного соглашения, заключенного между "УК ТЭК-4" и администрацией района, предприятие обязалось за свой счет осуществлять мероприятия по созданию и реконструкции объектов теплосетевого хозяйства. В соответствии со схемой теплоснабжения Шагонара "состояние котельной оценивается как неудовлетворительное". "По итогам проверки в конце прошлого года прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию района организовать обеспечение надежного теплоснабжения на территории города Шагонар, а также на ГУП РТ "УК ТЭК-4" по строительству новой котельной, обследованию и замене изношенных тепловых сетей... Требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении. Шестого марта в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. Один из пострадавших 14 марта скончался в больнице Красноярска.

https://ria.ru/20240311/tuva-1932237169.html

https://ria.ru/20240306/shagonar-1931489868.html

шагонар

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, шагонар, республика тыва