https://ria.ru/20240318/shagonar-1933904781.html
Владельца ТЭЦ в Шагонаре обязали построить новую котельную после ЧП
Владельца ТЭЦ в Шагонаре обязали построить новую котельную после ЧП - РИА Новости, 18.03.2024
Владельца ТЭЦ в Шагонаре обязали построить новую котельную после ЧП
Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал государственное унитарное предприятие "УК ТЭК-4", которому принадлежит ТЭЦ в тувинском Шагонаре, построить новую... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:08
2024-03-18T09:08
2024-03-18T09:15
происшествия
шагонар
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал государственное унитарное предприятие "УК ТЭК-4", которому принадлежит ТЭЦ в тувинском Шагонаре, построить новую котельную, так как состояние старой было признано неудовлетворительным, сообщает прокуратура региона. По ее данным, прокуратура Улуг-Хемского района Тувы в 2023 году провела проверку исполнения законодательства о теплоснабжении на территории города Шагонар. Установлено, что по условиям концессионного соглашения, заключенного между "УК ТЭК-4" и администрацией района, предприятие обязалось за свой счет осуществлять мероприятия по созданию и реконструкции объектов теплосетевого хозяйства. В соответствии со схемой теплоснабжения Шагонара "состояние котельной оценивается как неудовлетворительное". "По итогам проверки в конце прошлого года прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию района организовать обеспечение надежного теплоснабжения на территории города Шагонар, а также на ГУП РТ "УК ТЭК-4" по строительству новой котельной, обследованию и замене изношенных тепловых сетей... Требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении. Шестого марта в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. Один из пострадавших 14 марта скончался в больнице Красноярска.
https://ria.ru/20240311/tuva-1932237169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, шагонар, республика тыва
Происшествия, Шагонар, Республика Тыва
Владельца ТЭЦ в Шагонаре обязали построить новую котельную после ЧП
Владельца ТЭЦ в тувинском Шагонаре обязали построить новую котельную после ЧП
КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал государственное унитарное предприятие "УК ТЭК-4", которому принадлежит ТЭЦ в тувинском Шагонаре, построить новую котельную, так как состояние старой было признано неудовлетворительным, сообщает прокуратура региона.
По ее данным, прокуратура Улуг-Хемского района
Тувы в 2023 году провела проверку исполнения законодательства о теплоснабжении на территории города Шагонар. Установлено, что по условиям концессионного соглашения, заключенного между "УК ТЭК-4" и администрацией района, предприятие обязалось за свой счет осуществлять мероприятия по созданию и реконструкции объектов теплосетевого хозяйства. В соответствии со схемой теплоснабжения Шагонара "состояние котельной оценивается как неудовлетворительное".
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"По итогам проверки в конце прошлого года прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию района организовать обеспечение надежного теплоснабжения на территории города Шагонар, а также на ГУП РТ "УК ТЭК-4" по строительству новой котельной, обследованию и замене изношенных тепловых сетей... Требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.
Шестого марта в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. Один из пострадавших 14 марта скончался в больнице Красноярска
.
СК завел уголовные дела после взрыва на ТЭЦ в Туве