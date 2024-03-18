https://ria.ru/20240318/severnaya_osetiya-1933887497.html

Путин побеждает на выборах в Северной Осетии с 89,01 процента голосов

Путин побеждает на выборах в Северной Осетии с 89,01 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин побеждает на выборах в Северной Осетии с 89,01 процента голосов

Владимир Путин побеждает с 89,01% голосов на выборах президента РФ в Северной Осетии, Николай Харитонов идет вторым с 5,10%, свидетельствуют предварительные... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T05:15

2024-03-18T05:15

2024-03-18T05:15

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

николай харитонов

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 89,01% голосов на выборах президента РФ в Северной Осетии, Николай Харитонов идет вторым с 5,10%, свидетельствуют предварительные данные избиркома республики после завершения подсчета голосов. "Предварительные итоги голосования… Явка избирателей составила 91,80%. Голоса за кандидатов распределились следующим образом: Владимир Путин - 89,01%, Николай Харитонов - 5,10%, Леонид Слуцкий - 3,50%, Владислав Даванков - 1,70%. Окончательные итоги голосования на выборах президента РФ на территории РСО-Алания будут утверждены на заседание комиссии сегодня", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240318/vybry-1933886973.html

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россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, николай харитонов, политика