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Путин побеждает на выборах в Севастополе с 92,60 процента голосов
Путин побеждает на выборах в Севастополе с 92,60 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает на выборах в Севастополе с 92,60 процента голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Севастополе с 92,60% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, сообщается в Telegram-канале горизбиркома. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T04:34
2024-03-18T04:34
2024-03-18T04:45
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Севастополе с 92,60% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, сообщается в Telegram-канале горизбиркома."По результатам обработки 100% бюллетеней, явка избирателей на выборах президента Российской Федерации в городе-герое составила 81,79%. В голосовании участвовал 288 841 избиратель. По предварительным итогам с учетом дистанционного электронного голосования, на территории Севастополя с результатом 92,60% лидирует Владимир Путин. За него свой голос отдали 266 676 избирателей", - говорится в сообщении.Отмечается, что на втором месте Владислав Даванков, получивший 2,88% - 8 305 голосов избирателей. За Николая Харитонова проголосовали 2,07% - 5 950 избирателей. У Леонида Слуцкого 1,54% - 4 441 голос.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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севастополь, россия, политика, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Севастополь, Россия, Политика, Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Путин побеждает на выборах в Севастополе с 92,60 процента голосов
Путин побеждает в Севастополе с 92,60% по итогам обработки всех бюллетеней