https://ria.ru/20240318/servisy-1934112781.html

Microsoft хочет отложить приостановку доступа к облачным сервисам в России

Microsoft хочет отложить приостановку доступа к облачным сервисам в России - РИА Новости, 18.03.2024

Microsoft хочет отложить приостановку доступа к облачным сервисам в России

Представители Microsoft обсуждают перенос сроков приостановки доступа к части сервисов компании, в том числе облачным, в РФ с 20 марта на конец месяца, что дает РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T21:14

2024-03-18T21:14

2024-03-18T21:14

россия

microsoft corporation

amazon

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Представители Microsoft обсуждают перенос сроков приостановки доступа к части сервисов компании, в том числе облачным, в РФ с 20 марта на конец месяца, что дает время настроить работу альтернативной инфраструктуры, при этом отключение не затронет продукты для физлиц, рассказал вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов. Ранее в марте корпорация Microsoft в письме для клиентов сообщила, что закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования, это коснется и облачных решений. Аналогичное письмо направила и Amazon. Ограничения вводятся в рамках 12-го пакета санкций от Евросоюза, который был принят 18 декабря. Он ограничивает поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов. "По собственным каналам только что получили информацию от представителей Microsoft, что благодаря проактивной позиции клиентов Softline в вендоре началось обсуждение вопроса о переносе сроков приостановки работы сервисов и доступа к данным с 20 марта на конец месяца. Это не отменяет вводимые ограничения, но дает необходимое время сделать бэкапы и настроить работу альтернативной инфраструктуры. Особенно это важно для социально значимых объектов", - сказал Благоразумов. В компании заявили, что под блокировку точно попадут подписки на пространство для корпоративной работы Teams, облачной платформы One drive, облачной платформы Azure, программный продукт Office 365 M365, все веб-службы (в том числе бесплатные), серверное решение SQL On-prem Server, продукт для управления IT-инфраструктурой System center server (перестанут доставляться security updates), а также все версии Excel. Отключение затронет только компании, зарегистрированные на территории России, говорят в Softline. Сервисы в транснациональных компаниях не должны быть заблокированы, уточняют там же. При этом Microsoft "не планирует отключать продукты для физических лиц", отмечают в российской компании.

https://ria.ru/20240120/microsoft-1922455794.html

https://ria.ru/20230907/microsoft-1894837473.html

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россия, microsoft corporation, amazon, общество