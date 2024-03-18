https://ria.ru/20240318/sbornik-1933968406.html
Симоньян разослала в посольства сборник об истории Крыма
Симоньян разослала в посольства сборник об истории Крыма - РИА Новости, 18.03.2024
Симоньян разослала в посольства сборник об истории Крыма
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что отправила зарубежным дипломатам сборник документов о... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:29
2024-03-18T12:29
2024-03-18T17:08
маргарита симоньян
россия
миа "россия сегодня"
республика крым
украина
москва
владимир путин
оон
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что отправила зарубежным дипломатам сборник документов о вхождении Крыма в состав России в XVIII веке."В честь десятилетия возвращения Крыма домой решили повысить образованность зарубежных дипломатов. Разослали в посольства сборник документов "Присоединение Крыма к России. 1783-1796 гг.". Пусть почитают это на досуге. Может, образуются и образумятся", — говорится в публикации.Симоньян добавила, что в книге собраны факты о том, как Крым стал российским и как его развивали.Крым вновь вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киевские власти по-прежнему считают полуостров своей временно оккупированной территорией, их позицию поддерживают страны Запада. Москва неоднократно подчеркивала, что голосование за воссоединение с Россией прошло демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Маргарита Симоньян, Россия, МИА "Россия сегодня", Республика Крым, Украина, Москва, Владимир Путин, ООН
Симоньян разослала в посольства сборник об истории Крыма
Симоньян отправила для зарубежных дипломатов сборник об истории Крыма