https://ria.ru/20240318/sanktsii-1934112000.html

Главы МИД ЕС согласовали санкции в связи со смертью Навального

Главы МИД ЕС согласовали санкции в связи со смертью Навального - РИА Новости, 18.03.2024

Главы МИД ЕС согласовали санкции в связи со смертью Навального

Главы МИД ЕС на заседании в понедельник согласовали санкции в связи со смертью Алексея Навального, сообщил по итогам заседания глава евродипломатии Жозеп... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T21:09

2024-03-18T21:09

2024-03-18T21:20

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жозеп боррель

дмитрий песков

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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в понедельник согласовали санкции в связи со смертью Алексея Навального, сообщил по итогам заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель."Министры согласовали санкции в связи со смертью Алексея Навального", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.Ранее СМИ сообщали, что в санкционный список могут войти исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, а также 35 физлиц, включая судей и руководителей тюрем.Ожидается, что санкции буду технически оформлены в среду на заседании постпредов стран Евросоюза. После этого их опубликуют в официальном журнале и они вступят в силу.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240315/sanktsi-1933300372.html

https://ria.ru/20240318/peskov-1933983896.html

https://ria.ru/20240315/embargo-1933095357.html

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