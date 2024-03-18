https://ria.ru/20240318/sanktsii-1934044335.html

Турецкая партия призвала власти не присоединяться к санкциям против России

Турецкая партия призвала власти не присоединяться к санкциям против России - РИА Новости, 18.03.2024

Турецкая партия призвала власти не присоединяться к санкциям против России

Председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что турецкие избиратели требуют от властей не присоединяться к антироссийским... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:06

2024-03-18T16:06

2024-03-18T16:06

россия

турция

догу перинчек

экономика

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что турецкие избиратели требуют от властей не присоединяться к антироссийским санкциям. Проблема с платёжными переводами из России в Турции во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по её урегулированию, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платёжных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона. "Турецкий народ выступает за дружбу с Россией, является врагом американского империализма, что показывают проведенные опросы. Россия, Турция, Иран и азиатские страны - вот кто являются друзьями Турции. Российско-турецкая дружба находится под гарантией двух народов", - сказал политик. Он рассказал, что недавно посетил село в турецкой Бурсе. "Первое их требование было в том, чтобы двери с Россией не закрывались. Чтобы правительство не подключалось к эмбарго и санкциям США против России. Это носит эффект бумеранга, поскольку мы выращиваем овощи и фрукты. Дверь с Россией - вопрос нашего заработка, хлеба", - сказал собеседник агентства. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20240311/torgovlya-1932221121.html

https://ria.ru/20240303/turtsiya-1930809737.html

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турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, турция, догу перинчек, экономика, санкции в отношении россии