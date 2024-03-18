https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933861562.html

Путин рассказал, как может выглядеть санитарная зона на Украине

Путин рассказал, как может выглядеть санитарная зона на Украине - РИА Новости, 18.03.2024

Путин рассказал, как может выглядеть санитарная зона на Украине

Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, говоря о возможной санитарной зоне на нынешних украинских территориях, заявил, что она... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:06

2024-03-18T01:06

2024-03-18T03:45

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933858193_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_739a738aa5094843c9af34d38ce25883.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, говоря о возможной санитарной зоне на нынешних украинских территориях, заявил, что она должна быть сложно преодолима для средств поражения, прежде всего западного производства.Путин заявил журналистам, что не готов говорить, что, как и когда Россия должна присоединять, но допустил создание санитарной зоны на территориях, которые сейчас контролирует киевский режим. "Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства", - сказал Путин.Летом прошлого года глава государства заявил, что Киев сохраняет возможность обстреливать российскую территорию, поэтому Москва может рассмотреть вопрос создания санитарной зоны на таком удалении, с которого невозможно было бы их достать. По его словам, власти рассмотрят этот вопрос по мере развития ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов.

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о возможности создания "санитарной зоны" у границы с Украиной Путин о возможности создания "санитарной зоны" у границы с Украиной 2024-03-18T01:06 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, украина