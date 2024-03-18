https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933861562.html
Путин рассказал, как может выглядеть санитарная зона на Украине
Путин рассказал, как может выглядеть санитарная зона на Украине - РИА Новости, 18.03.2024
Путин рассказал, как может выглядеть санитарная зона на Украине
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, говоря о возможной санитарной зоне на нынешних украинских территориях, заявил, что она... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:06
2024-03-18T01:06
2024-03-18T03:45
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, говоря о возможной санитарной зоне на нынешних украинских территориях, заявил, что она должна быть сложно преодолима для средств поражения, прежде всего западного производства.Путин заявил журналистам, что не готов говорить, что, как и когда Россия должна присоединять, но допустил создание санитарной зоны на территориях, которые сейчас контролирует киевский режим. "Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства", - сказал Путин.Летом прошлого года глава государства заявил, что Киев сохраняет возможность обстреливать российскую территорию, поэтому Москва может рассмотреть вопрос создания санитарной зоны на таком удалении, с которого невозможно было бы их достать. По его словам, власти рассмотрят этот вопрос по мере развития ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов.
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
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Путин о возможности создания "санитарной зоны" у границы с Украиной
Путин о возможности создания "санитарной зоны" у границы с Украиной
2024-03-18T01:06
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россия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина
Путин рассказал, как может выглядеть санитарная зона на Украине
Путин: санитарная зона на Украине будет непреодолима для средств поражения ВСУ