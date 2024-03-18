https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933853034.html
Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях киевского режима
Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях киевского режима - РИА Новости, 18.03.2024
Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях киевского режима
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что не готов говорить, что, как и когда Россия должна присоединять, но не... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:35
2024-03-18T00:35
2024-03-18T03:45
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что не готов говорить, что, как и когда Россия должна присоединять, но не исключает, что вынуждены будем создать санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму."Я сейчас не готов говорить, что и как мы должны присоединять, и когда, но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму", - сказал Путин журналистам.
украина
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о возможности создания "санитарной зоны" у границы с Украиной
Путин о возможности создания "санитарной зоны" у границы с Украиной
2024-03-18T00:35
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, украина, видео
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина
Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях киевского режима
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что не готов говорить, что, как и когда Россия должна присоединять, но не исключает, что вынуждены будем создать санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму.
2024-03-18T00:35
true
PT0M33S
Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях киевского режима
Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях киевского режима