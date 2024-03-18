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Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях киевского режима - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:35 18.03.2024 (обновлено: 03:45 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933853034.html
Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях киевского режима
Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях киевского режима - РИА Новости, 18.03.2024
Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях киевского режима
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что не готов говорить, что, как и когда Россия должна присоединять, но не... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:35
2024-03-18T03:45
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что не готов говорить, что, как и когда Россия должна присоединять, но не исключает, что вынуждены будем создать санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму."Я сейчас не готов говорить, что и как мы должны присоединять, и когда, но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму", - сказал Путин журналистам.
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Путин о возможности создания "санитарной зоны" у границы с Украиной
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владимир путин, украина, видео
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина
Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях киевского режима
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что не готов говорить, что, как и когда Россия должна присоединять, но не исключает, что вынуждены будем создать санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму.
2024-03-18T00:35
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Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях киевского режима

Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях киевского режима

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что не готов говорить, что, как и когда Россия должна присоединять, но не исключает, что вынуждены будем создать санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму.
«
"Я сейчас не готов говорить, что и как мы должны присоединять, и когда, но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму", - сказал Путин журналистам.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраина
 
 
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