https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933853034.html

Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях киевского режима

Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях киевского режима - РИА Новости, 18.03.2024

Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях киевского режима

Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что не готов говорить, что, как и когда Россия должна присоединять, но не... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:35

2024-03-18T00:35

2024-03-18T03:45

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что не готов говорить, что, как и когда Россия должна присоединять, но не исключает, что вынуждены будем создать санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму."Я сейчас не готов говорить, что и как мы должны присоединять, и когда, но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму", - сказал Путин журналистам.

украина

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о возможности создания "санитарной зоны" у границы с Украиной Путин о возможности создания "санитарной зоны" у границы с Украиной 2024-03-18T00:35 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

владимир путин, украина, видео