https://ria.ru/20240318/sandu-1933978601.html
Санду заявила, что не подпишет указ о назначении Гуцул членом правительства
Санду заявила, что не подпишет указ о назначении Гуцул членом правительства - РИА Новости, 18.03.2024
Санду заявила, что не подпишет указ о назначении Гуцул членом правительства
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что пока не будет подписывать указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:02
2024-03-18T13:02
2024-03-18T13:28
в мире
молдавия
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 18 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что пока не будет подписывать указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства."Нет, не буду спешить с подписанием указа о назначении Гуцул членом правительства. Она работает на преступную группировку "Шор", а не на жителей автономии. Эта персона делает заявления против собственного государства", — сказала Санду на брифинге.Выборы главы Гагаузии прошли весной прошлого года, на них победила Евгения Гуцул. Ее поддержала партия "Шор", которую в Кишиневе объявили антиконституционной, обвинив в сотрудничестве с Россией.Законодательство Молдавии требует, чтобы глава автономии стал членом правительства республики.В начале марта Гуцул побывала в России, где встретилась с высшим руководством страны. После поездки она сообщила, что Гагаузия намерена развивать экономические отношения с Москвой. По ее словам, с российскими коллегами обсуждается вопрос льгот по акцизам и пошлинам, гагаузские экспортеры могут получить "очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдавии".
https://ria.ru/20240313/moldaviya-1932751115.html
https://ria.ru/20240315/gagauziya-1933340552.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул
Санду заявила, что не подпишет указ о назначении Гуцул членом правительства
Санду заявила, что не будет вводить главу Гагаузии Гуцул в члены правительства
КИШИНЕВ, 18 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что пока не будет подписывать указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства.
"Нет, не буду спешить с подписанием указа о назначении Гуцул членом правительства. Она работает на преступную группировку "Шор", а не на жителей автономии. Эта персона делает заявления против собственного государства", — сказала Санду на брифинге.
Премьер Молдавии предупредил политиков о наказании за визиты в Россию
Выборы главы Гагаузии прошли весной прошлого года, на них победила Евгения Гуцул. Ее поддержала партия "Шор", которую в Кишиневе
объявили антиконституционной, обвинив в сотрудничестве с Россией
.
Законодательство Молдавии требует, чтобы глава автономии стал членом правительства республики.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, традиционно выступающая за сближение с Россией. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум о выборе вектора внешней политики, более 98% участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
В начале марта Гуцул побывала в России, где встретилась с высшим руководством страны.
После поездки она сообщила, что Гагаузия намерена развивать экономические отношения с Москвой
. По ее словам, с российскими коллегами обсуждается вопрос льгот по акцизам и пошлинам, гагаузские экспортеры могут получить "очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдавии".
Глава Гагаузии назвала образ "сепаратистского региона" незаслуженным