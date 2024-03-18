https://ria.ru/20240318/sandu-1933978601.html

Санду заявила, что не подпишет указ о назначении Гуцул членом правительства

Санду заявила, что не подпишет указ о назначении Гуцул членом правительства - РИА Новости, 18.03.2024

Санду заявила, что не подпишет указ о назначении Гуцул членом правительства

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что пока не будет подписывать указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:02

2024-03-18T13:02

2024-03-18T13:28

в мире

молдавия

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 18 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что пока не будет подписывать указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства."Нет, не буду спешить с подписанием указа о назначении Гуцул членом правительства. Она работает на преступную группировку "Шор", а не на жителей автономии. Эта персона делает заявления против собственного государства", — сказала Санду на брифинге.Выборы главы Гагаузии прошли весной прошлого года, на них победила Евгения Гуцул. Ее поддержала партия "Шор", которую в Кишиневе объявили антиконституционной, обвинив в сотрудничестве с Россией.Законодательство Молдавии требует, чтобы глава автономии стал членом правительства республики.В начале марта Гуцул побывала в России, где встретилась с высшим руководством страны. После поездки она сообщила, что Гагаузия намерена развивать экономические отношения с Москвой. По ее словам, с российскими коллегами обсуждается вопрос льгот по акцизам и пошлинам, гагаузские экспортеры могут получить "очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдавии".

https://ria.ru/20240313/moldaviya-1932751115.html

https://ria.ru/20240315/gagauziya-1933340552.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, евгения гуцул