https://ria.ru/20240318/samolety-1933880423.html
В ОАК рассказали о модернизации боевых самолетов по опыту применения в СВО
В ОАК рассказали о модернизации боевых самолетов по опыту применения в СВО - РИА Новости, 18.03.2024
В ОАК рассказали о модернизации боевых самолетов по опыту применения в СВО
Российские боевые самолеты проходят модернизацию по опыту применения в рамках специальной военной операции, к ним предъявляются новые требования, сообщил... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:34
2024-03-18T03:34
2024-03-18T03:34
вооруженные силы украины
су-34
су-25
су-35с
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150204/89/1502048956_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_5687b82b31ddad85433853546f209732.jpg
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Российские боевые самолеты проходят модернизацию по опыту применения в рамках специальной военной операции, к ним предъявляются новые требования, сообщил журналистам генеральный конструктор, заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков. По его словам, российские конструкторы ранее не ошиблись: решения, заложенные в современные российские боевые самолеты, в рамках СВО работают эффективно, хотя сегодня поменялась тактика применения авиации. В то же время, отметил Коротков, к авиационным комплексам предъявляются новые требования по итогам полученного опыта в спецоперации. "Поэтому сегодня самолеты модернизируются", - уточнил он. В зоне СВО широко применяются фронтовые бомбардировщики Су-34, которые в последние месяцы активно наносят удары по объектам ВСУ управляемыми бомбами. Регулярно наносят удары по позициям противника штурмовики Су-25. Выполняют боевые вылеты на поражение украинских воздушных целей истребители Су-35С. Также удары крылатыми ракетами большой дальности по военным объектам противника выполняют самолеты дальней авиации.
https://ria.ru/20240103/indoneziya-1919591341.html
https://ria.ru/20240306/gosoboronzakaz-1931472238.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150204/89/1502048956_194:0:2149:1466_1920x0_80_0_0_538f812d4c482b06bb9048f3d09c8c56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, су-34, су-25, су-35с
Вооруженные силы Украины, Су-34, Су-25, Су-35С
В ОАК рассказали о модернизации боевых самолетов по опыту применения в СВО
Замглавы ОАК Коротков: боевые самолеты модернизируют по опыту применения в СВО
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Российские боевые самолеты проходят модернизацию по опыту применения в рамках специальной военной операции, к ним предъявляются новые требования, сообщил журналистам генеральный конструктор, заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков.
По его словам, российские конструкторы ранее не ошиблись: решения, заложенные в современные российские боевые самолеты, в рамках СВО работают эффективно, хотя сегодня поменялась тактика применения авиации.
Индонезия модернизирует российские самолеты вместо закупки Mirage у Франции
В то же время, отметил Коротков, к авиационным комплексам предъявляются новые требования по итогам полученного опыта в спецоперации.
"Поэтому сегодня самолеты модернизируются", - уточнил он.
В зоне СВО широко применяются фронтовые бомбардировщики Су-34, которые в последние месяцы активно наносят удары по объектам ВСУ
управляемыми бомбами. Регулярно наносят удары по позициям противника штурмовики Су-25. Выполняют боевые вылеты на поражение украинских воздушных целей истребители Су-35С. Также удары крылатыми ракетами большой дальности по военным объектам противника выполняют самолеты дальней авиации.
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями "Алмаз-Антей"