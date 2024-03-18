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В ОАК рассказали о модернизации боевых самолетов по опыту применения в СВО - РИА Новости, 18.03.2024
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03:34 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/samolety-1933880423.html
В ОАК рассказали о модернизации боевых самолетов по опыту применения в СВО
В ОАК рассказали о модернизации боевых самолетов по опыту применения в СВО - РИА Новости, 18.03.2024
В ОАК рассказали о модернизации боевых самолетов по опыту применения в СВО
Российские боевые самолеты проходят модернизацию по опыту применения в рамках специальной военной операции, к ним предъявляются новые требования, сообщил... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:34
2024-03-18T03:34
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Российские боевые самолеты проходят модернизацию по опыту применения в рамках специальной военной операции, к ним предъявляются новые требования, сообщил журналистам генеральный конструктор, заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков. По его словам, российские конструкторы ранее не ошиблись: решения, заложенные в современные российские боевые самолеты, в рамках СВО работают эффективно, хотя сегодня поменялась тактика применения авиации. В то же время, отметил Коротков, к авиационным комплексам предъявляются новые требования по итогам полученного опыта в спецоперации. "Поэтому сегодня самолеты модернизируются", - уточнил он. В зоне СВО широко применяются фронтовые бомбардировщики Су-34, которые в последние месяцы активно наносят удары по объектам ВСУ управляемыми бомбами. Регулярно наносят удары по позициям противника штурмовики Су-25. Выполняют боевые вылеты на поражение украинских воздушных целей истребители Су-35С. Также удары крылатыми ракетами большой дальности по военным объектам противника выполняют самолеты дальней авиации.
https://ria.ru/20240103/indoneziya-1919591341.html
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вооруженные силы украины, су-34, су-25, су-35с
Вооруженные силы Украины, Су-34, Су-25, Су-35С
В ОАК рассказали о модернизации боевых самолетов по опыту применения в СВО

Замглавы ОАК Коротков: боевые самолеты модернизируют по опыту применения в СВО

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Российские боевые самолеты проходят модернизацию по опыту применения в рамках специальной военной операции, к ним предъявляются новые требования, сообщил журналистам генеральный конструктор, заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков.
По его словам, российские конструкторы ранее не ошиблись: решения, заложенные в современные российские боевые самолеты, в рамках СВО работают эффективно, хотя сегодня поменялась тактика применения авиации.
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В то же время, отметил Коротков, к авиационным комплексам предъявляются новые требования по итогам полученного опыта в спецоперации.
"Поэтому сегодня самолеты модернизируются", - уточнил он.
В зоне СВО широко применяются фронтовые бомбардировщики Су-34, которые в последние месяцы активно наносят удары по объектам ВСУ управляемыми бомбами. Регулярно наносят удары по позициям противника штурмовики Су-25. Выполняют боевые вылеты на поражение украинских воздушных целей истребители Су-35С. Также удары крылатыми ракетами большой дальности по военным объектам противника выполняют самолеты дальней авиации.
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