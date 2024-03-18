https://ria.ru/20240318/samolety-1933880423.html

В ОАК рассказали о модернизации боевых самолетов по опыту применения в СВО

В ОАК рассказали о модернизации боевых самолетов по опыту применения в СВО - РИА Новости, 18.03.2024

В ОАК рассказали о модернизации боевых самолетов по опыту применения в СВО

Российские боевые самолеты проходят модернизацию по опыту применения в рамках специальной военной операции, к ним предъявляются новые требования, сообщил... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T03:34

2024-03-18T03:34

2024-03-18T03:34

вооруженные силы украины

су-34

су-25

су-35с

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Российские боевые самолеты проходят модернизацию по опыту применения в рамках специальной военной операции, к ним предъявляются новые требования, сообщил журналистам генеральный конструктор, заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков. По его словам, российские конструкторы ранее не ошиблись: решения, заложенные в современные российские боевые самолеты, в рамках СВО работают эффективно, хотя сегодня поменялась тактика применения авиации. В то же время, отметил Коротков, к авиационным комплексам предъявляются новые требования по итогам полученного опыта в спецоперации. "Поэтому сегодня самолеты модернизируются", - уточнил он. В зоне СВО широко применяются фронтовые бомбардировщики Су-34, которые в последние месяцы активно наносят удары по объектам ВСУ управляемыми бомбами. Регулярно наносят удары по позициям противника штурмовики Су-25. Выполняют боевые вылеты на поражение украинских воздушных целей истребители Су-35С. Также удары крылатыми ракетами большой дальности по военным объектам противника выполняют самолеты дальней авиации.

https://ria.ru/20240103/indoneziya-1919591341.html

https://ria.ru/20240306/gosoboronzakaz-1931472238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, су-34, су-25, су-35с