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Генконсульство обратилось к Turkish Airlines из-за снятия россиян с рейсов - РИА Новости, 18.03.2024
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Туризм
 
15:22 18.03.2024 (обновлено: 16:42 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/samolet-1934032045.html
Генконсульство обратилось к Turkish Airlines из-за снятия россиян с рейсов
Генконсульство обратилось к Turkish Airlines из-за снятия россиян с рейсов - РИА Новости, 18.03.2024
Генконсульство обратилось к Turkish Airlines из-за снятия россиян с рейсов
Дипломаты призвали Turkish Airlines объяснить причины снятия россиян с рейсов, сообщил РИА Новости генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:22
2024-03-18T16:42
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южная америка
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СТАМБУЛ, 18 мар — РИА Новости. Дипломаты призвали Turkish Airlines объяснить причины снятия россиян с рейсов, сообщил РИА Новости генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов.Генконсул также перечислил среди причин отказа отсутствие обратного билета или же единой брони с обратным билетом, неоплаченное проживание по месту прибытия."Мы тоже предпринимаем определенные действия, чтобы как минимум прояснить ситуацию, чтобы выяснить, в чем могут быть причины такого рода действий турецких властей. Отдельные случаи имели место и раньше применительно к Мексике, но то, в каком объеме и виде это происходит сейчас, приобрело очевидный систематический характер, это требует прояснения, понимания", — заявил Буравов.Собеседник агентства отметил, что консульство получает жалобы от россиян, совершающих транзитный перелет в Латинскую Америку через аэропорт Стамбула, с начала марта. По его словам, ситуация приобретает все более массовый характер и наносит удар по престижу Turkish Airlines.На сайте авиакомпании в начале марта были указаны правила "дополнительного контроля" в отношении пассажиров, направляющихся в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Бразилию и на Кубу. Тогда сообщалось, что для въезда в Бразилию нужно иметь обратный билет, оплаченную бронь отеля на весь период поездки, пересадка не должна быть дольше 24 часов. Некоторые рейсы Turkish Airlines из Стамбула в Аргентину выполняются с технической паузой в Сан-Паулу.С воскресенья в списке условий отсутствуют пункты, указанные ранее, — компания утверждала, что во въезде могут отказать "пассажирам, посещающим страну на длительный период, но не имеющим с собой багаж, тем, кто летит за границу впервые, и тем, у кого "нет подходящих для заявленной цели поездки документов". При этом остался в силе пункт о том, что пассажирам, не имеющим достаточно наличных или средств на карте на поездку, могут отказать в посадке. Некоторые пассажиры меняют маршрут путешествия и приобретают билеты других авиакомпаний, вылетая в Аргентину через Дубай и другие города.
https://ria.ru/20240311/passazhirka-1932389096.html
https://ria.ru/20240318/turtsiya-1934046131.html
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россия, южная америка, стамбул, turkish airlines, новости - туризм, бразилия, мексика
Россия, Южная Америка, Стамбул, Turkish Airlines, Туризм, Новости - Туризм, Бразилия, Мексика
Генконсульство обратилось к Turkish Airlines из-за снятия россиян с рейсов

У Turkish Airlines запросили причины недопуска россиян на рейсы в Южную Америку

CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish AirlinesСамолет авиакомпании Turkish Airlines
Самолет авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish Airlines
Самолет авиакомпании Turkish Airlines. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 18 мар — РИА Новости. Дипломаты призвали Turkish Airlines объяснить причины снятия россиян с рейсов, сообщил РИА Новости генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов.

Авиакомпания уже почти три недели не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе из-за отсутствия багажа или "чистого" паспорта, рассказали агентству пострадавшие. Некоторые из них отметили, что получили отказ без объяснений. Одна из пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором она заявила, что решение о недопуске на рейс принимает сторонняя компания, обеспечивающая безопасность в аэропорту.

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Генконсул также перечислил среди причин отказа отсутствие обратного билета или же единой брони с обратным билетом, неоплаченное проживание по месту прибытия.
"Мы тоже предпринимаем определенные действия, чтобы как минимум прояснить ситуацию, чтобы выяснить, в чем могут быть причины такого рода действий турецких властей. Отдельные случаи имели место и раньше применительно к Мексике, но то, в каком объеме и виде это происходит сейчас, приобрело очевидный систематический характер, это требует прояснения, понимания", — заявил Буравов.
Собеседник агентства отметил, что консульство получает жалобы от россиян, совершающих транзитный перелет в Латинскую Америку через аэропорт Стамбула, с начала марта. По его словам, ситуация приобретает все более массовый характер и наносит удар по престижу Turkish Airlines.
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На сайте авиакомпании в начале марта были указаны правила "дополнительного контроля" в отношении пассажиров, направляющихся в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Бразилию и на Кубу. Тогда сообщалось, что для въезда в Бразилию нужно иметь обратный билет, оплаченную бронь отеля на весь период поездки, пересадка не должна быть дольше 24 часов. Некоторые рейсы Turkish Airlines из Стамбула в Аргентину выполняются с технической паузой в Сан-Паулу.
С воскресенья в списке условий отсутствуют пункты, указанные ранее, — компания утверждала, что во въезде могут отказать "пассажирам, посещающим страну на длительный период, но не имеющим с собой багаж, тем, кто летит за границу впервые, и тем, у кого "нет подходящих для заявленной цели поездки документов". При этом остался в силе пункт о том, что пассажирам, не имеющим достаточно наличных или средств на карте на поездку, могут отказать в посадке. Некоторые пассажиры меняют маршрут путешествия и приобретают билеты других авиакомпаний, вылетая в Аргентину через Дубай и другие города.
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