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Генконсульство обратилось к Turkish Airlines из-за снятия россиян с рейсов

Генконсульство обратилось к Turkish Airlines из-за снятия россиян с рейсов - РИА Новости, 18.03.2024

Генконсульство обратилось к Turkish Airlines из-за снятия россиян с рейсов

Дипломаты призвали Turkish Airlines объяснить причины снятия россиян с рейсов, сообщил РИА Новости генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:22

2024-03-18T15:22

2024-03-18T16:42

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СТАМБУЛ, 18 мар — РИА Новости. Дипломаты призвали Turkish Airlines объяснить причины снятия россиян с рейсов, сообщил РИА Новости генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов.Генконсул также перечислил среди причин отказа отсутствие обратного билета или же единой брони с обратным билетом, неоплаченное проживание по месту прибытия."Мы тоже предпринимаем определенные действия, чтобы как минимум прояснить ситуацию, чтобы выяснить, в чем могут быть причины такого рода действий турецких властей. Отдельные случаи имели место и раньше применительно к Мексике, но то, в каком объеме и виде это происходит сейчас, приобрело очевидный систематический характер, это требует прояснения, понимания", — заявил Буравов.Собеседник агентства отметил, что консульство получает жалобы от россиян, совершающих транзитный перелет в Латинскую Америку через аэропорт Стамбула, с начала марта. По его словам, ситуация приобретает все более массовый характер и наносит удар по престижу Turkish Airlines.На сайте авиакомпании в начале марта были указаны правила "дополнительного контроля" в отношении пассажиров, направляющихся в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Бразилию и на Кубу. Тогда сообщалось, что для въезда в Бразилию нужно иметь обратный билет, оплаченную бронь отеля на весь период поездки, пересадка не должна быть дольше 24 часов. Некоторые рейсы Turkish Airlines из Стамбула в Аргентину выполняются с технической паузой в Сан-Паулу.С воскресенья в списке условий отсутствуют пункты, указанные ранее, — компания утверждала, что во въезде могут отказать "пассажирам, посещающим страну на длительный период, но не имеющим с собой багаж, тем, кто летит за границу впервые, и тем, у кого "нет подходящих для заявленной цели поездки документов". При этом остался в силе пункт о том, что пассажирам, не имеющим достаточно наличных или средств на карте на поездку, могут отказать в посадке. Некоторые пассажиры меняют маршрут путешествия и приобретают билеты других авиакомпаний, вылетая в Аргентину через Дубай и другие города.

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https://ria.ru/20240318/turtsiya-1934046131.html

https://ria.ru/20240307/turtsiya-1931636275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, южная америка, стамбул, turkish airlines, новости - туризм, бразилия, мексика