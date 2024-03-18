Генконсульство обратилось к Turkish Airlines из-за снятия россиян с рейсов
У Turkish Airlines запросили причины недопуска россиян на рейсы в Южную Америку
CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish Airlines
Самолет авиакомпании Turkish Airlines. Архивное фото
СТАМБУЛ, 18 мар — РИА Новости. Дипломаты призвали Turkish Airlines объяснить причины снятия россиян с рейсов, сообщил РИА Новости генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов.
Авиакомпания уже почти три недели не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе из-за отсутствия багажа или "чистого" паспорта, рассказали агентству пострадавшие. Некоторые из них отметили, что получили отказ без объяснений. Одна из пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором она заявила, что решение о недопуске на рейс принимает сторонняя компания, обеспечивающая безопасность в аэропорту.
Генконсул также перечислил среди причин отказа отсутствие обратного билета или же единой брони с обратным билетом, неоплаченное проживание по месту прибытия.
"Мы тоже предпринимаем определенные действия, чтобы как минимум прояснить ситуацию, чтобы выяснить, в чем могут быть причины такого рода действий турецких властей. Отдельные случаи имели место и раньше применительно к Мексике, но то, в каком объеме и виде это происходит сейчас, приобрело очевидный систематический характер, это требует прояснения, понимания", — заявил Буравов.
Собеседник агентства отметил, что консульство получает жалобы от россиян, совершающих транзитный перелет в Латинскую Америку через аэропорт Стамбула, с начала марта. По его словам, ситуация приобретает все более массовый характер и наносит удар по престижу Turkish Airlines.
На сайте авиакомпании в начале марта были указаны правила "дополнительного контроля" в отношении пассажиров, направляющихся в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Бразилию и на Кубу. Тогда сообщалось, что для въезда в Бразилию нужно иметь обратный билет, оплаченную бронь отеля на весь период поездки, пересадка не должна быть дольше 24 часов. Некоторые рейсы Turkish Airlines из Стамбула в Аргентину выполняются с технической паузой в Сан-Паулу.
С воскресенья в списке условий отсутствуют пункты, указанные ранее, — компания утверждала, что во въезде могут отказать "пассажирам, посещающим страну на длительный период, но не имеющим с собой багаж, тем, кто летит за границу впервые, и тем, у кого "нет подходящих для заявленной цели поездки документов". При этом остался в силе пункт о том, что пассажирам, не имеющим достаточно наличных или средств на карте на поездку, могут отказать в посадке. Некоторые пассажиры меняют маршрут путешествия и приобретают билеты других авиакомпаний, вылетая в Аргентину через Дубай и другие города.