Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД Сергей Рябков опроверг сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 18.03.2024 (обновлено: 20:34 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/ryabkov-1934105365.html
Замглавы МИД Сергей Рябков опроверг сообщения о своей госпитализации
Замглавы МИД Сергей Рябков опроверг сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 18.03.2024
Замглавы МИД Сергей Рябков опроверг сообщения о своей госпитализации
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил РИА Новости на фоне сообщений о госпитализации с инфарктом, что чувствует себя прекрасно. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T20:18
2024-03-18T20:34
россия
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_2512661dd60d6f68eefb745480bf1b24.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил РИА Новости на фоне сообщений о госпитализации с инфарктом, что чувствует себя прекрасно."Чувствую себя прекрасно", - сказал он.Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что замминистра иностранных дел Сергей Рябков попал в реанимацию с инфарктом.
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922702384.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_49631973cfd8017b4d0acd253701aab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей рябков
Россия, Сергей Рябков
Замглавы МИД Сергей Рябков опроверг сообщения о своей госпитализации

Замглавы МИД Рябков опроверг сообщения о своей госпитализации с инфарктом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил РИА Новости на фоне сообщений о госпитализации с инфарктом, что чувствует себя прекрасно.
«
"Чувствую себя прекрасно", - сказал он.
Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что замминистра иностранных дел Сергей Рябков попал в реанимацию с инфарктом.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Попытка слепить из Украины "анти-Россию" провалилась, заявил Рябков
22 января, 10:00
 
РоссияСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала