https://ria.ru/20240318/ryabkov-1934105365.html
Замглавы МИД Сергей Рябков опроверг сообщения о своей госпитализации
Замглавы МИД Сергей Рябков опроверг сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 18.03.2024
Замглавы МИД Сергей Рябков опроверг сообщения о своей госпитализации
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил РИА Новости на фоне сообщений о госпитализации с инфарктом, что чувствует себя прекрасно. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T20:18
2024-03-18T20:18
2024-03-18T20:34
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил РИА Новости на фоне сообщений о госпитализации с инфарктом, что чувствует себя прекрасно."Чувствую себя прекрасно", - сказал он.Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что замминистра иностранных дел Сергей Рябков попал в реанимацию с инфарктом.
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922702384.html
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россия, сергей рябков
Замглавы МИД Сергей Рябков опроверг сообщения о своей госпитализации
Замглавы МИД Рябков опроверг сообщения о своей госпитализации с инфарктом