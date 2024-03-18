https://ria.ru/20240318/ryabkov-1934105365.html

Замглавы МИД Сергей Рябков опроверг сообщения о своей госпитализации

Замглавы МИД Сергей Рябков опроверг сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 18.03.2024

Замглавы МИД Сергей Рябков опроверг сообщения о своей госпитализации

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил РИА Новости на фоне сообщений о госпитализации с инфарктом, что чувствует себя прекрасно. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T20:18

2024-03-18T20:18

2024-03-18T20:34

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил РИА Новости на фоне сообщений о госпитализации с инфарктом, что чувствует себя прекрасно."Чувствую себя прекрасно", - сказал он.Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что замминистра иностранных дел Сергей Рябков попал в реанимацию с инфарктом.

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922702384.html

россия

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2024

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россия, сергей рябков