https://ria.ru/20240318/russkayavesna-1933980182.html
В Совфеде предложили ввести в научный оборот термин "Русская весна"
В Совфеде предложили ввести в научный оборот термин "Русская весна" - РИА Новости, 18.03.2024
В Совфеде предложили ввести в научный оборот термин "Русская весна"
Сенатор от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева предложила ввести в научный оборот термин... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:08
2024-03-18T13:08
2024-03-18T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Сенатор от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева предложила ввести в научный оборот термин "Русская весна". Крым в эти дни отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией. События тех дней также называют Крымской или Русской весной. Десять лет назад 16 марта прошел референдум, на котором большинство населения высказалось за воссоединение полуострова с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о вхождении полуострова в состав России. "Необходимо внедрение в научный оборот не только самого понятия "Русская весна", но и правильная интерпретация этих событий. Это должно быть в школьных, вузовских учебниках и в музейных экспозициях", - сказала Алтабаева в рамках круглого стола, приуроченного ко Дню воссоединения Крыма с Россией. По ее словам, воссоединение Крыма с Россией стало ключевым событием новейшей истории. "Необходимо продолжить работу по сбору и систематизации фото- и видеоматериалов, воспоминаний, публикаций в отечественных и зарубежных периодических изданиях того периода", - подчеркнула сенатор. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240318/krym-1933972940.html
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общество, россия, севастополь, украина, екатерина алтабаева, владимир путин, оон, совет федерации рф
Общество, Россия, Севастополь, Украина, Екатерина Алтабаева, Владимир Путин, ООН, Совет Федерации РФ
В Совфеде предложили ввести в научный оборот термин "Русская весна"
Сенатор от Севастополя предложила ввести в научный оборот термин "Русская весна"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Сенатор от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева предложила ввести в научный оборот термин "Русская весна".
Крым в эти дни отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией. События тех дней также называют Крымской или Русской весной. Десять лет назад 16 марта прошел референдум, на котором большинство населения высказалось за воссоединение полуострова с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о вхождении полуострова в состав России.
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"Необходимо внедрение в научный оборот не только самого понятия "Русская весна", но и правильная интерпретация этих событий. Это должно быть в школьных, вузовских учебниках и в музейных экспозициях", - сказала Алтабаева в рамках круглого стола, приуроченного ко Дню воссоединения Крыма с Россией.
По ее словам, воссоединение Крыма с Россией стало ключевым событием новейшей истории.
"Необходимо продолжить работу по сбору и систематизации фото- и видеоматериалов, воспоминаний, публикаций в отечественных и зарубежных периодических изданиях того периода", - подчеркнула сенатор.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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