Рейтинг@Mail.ru
Авиабаза в Румынии превратится в городок для солдат НАТО и их семей - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 18.03.2024 (обновлено: 14:50 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/rumyniya-1933966754.html
Авиабаза в Румынии превратится в городок для солдат НАТО и их семей
Авиабаза в Румынии превратится в городок для солдат НАТО и их семей - РИА Новости, 18.03.2024
Авиабаза в Румынии превратится в городок для солдат НАТО и их семей
Авиабаза "Михаил Когэлничану" в Румынии превратится в военный городок, где смогут проживать 10 тысяч солдат НАТО вместе со своими семьями, для этого потребуются РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:25
2024-03-18T14:50
в мире
румыния
нато
констанца
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934019151_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_23c30d8e02808928def3718dad44dd2e.jpg
КИШИНЕВ, 15 мар - РИА Новости. Авиабаза "Михаил Когэлничану" в Румынии превратится в военный городок, где смогут проживать 10 тысяч солдат НАТО вместе со своими семьями, для этого потребуются инвестиции в размере 2,5 миллиарда евро, сообщает телеканал Pro TV. "Американская авиабаза "Михаил Когэлничану" в уезде Констанца, Румыния, превратится в настоящий городок после государственных инвестиций в размере почти 2,5 миллиарда евро. Он сможет разместить более 10 тысяч военнослужащих НАТО, здесь будут построены здания, больница и школа. Городок станет одним из крупнейших в своем роде в Восточной Европе", - сообщает телеканал. Для строительства городка уже экспроприировано более 2300 гектаров пахотных земель. В течение пяти лет вокруг авиабазы будут построены другие военные сооружения. Взлетно-посадочная полоса аэропорта будет увеличена вдвое, будут построены склады топлива и несколько ангаров для различных типов истребителей и дронов. Работы начались в южной части будущего военного городка, где сейчас строятся подъездные пути и мощная электросеть. Также планируется создание городской инфраструктуры - детские сады, школы, больница, магазины и парки развлечений. Боевая группа НАТО (BGFP) в Румынии была создана в мае 2022 года. На сегодняшний день в стране находятся военные из Франции, Бельгии и Нидерландов, не исключено участие и других стран. Боевая группа использует легкую бронетехнику и танки, но рассчитывает в будущем получить тяжелое вооружение.
https://ria.ru/20240317/slovakiya-1933711382.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
румыния
констанца
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934019151_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_0b4026a224057870c29f896f8025b7f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, нато, констанца
В мире, Румыния, НАТО, Констанца
Авиабаза в Румынии превратится в городок для солдат НАТО и их семей

В Румынии начали строить крупнейшую базу НАТО в Европе

© AFP 2024 / THOMAS SAMSONИстребитель Eurofighter Typhoon итальянских ВВС в составе миссии НАТО на авиабазе "Михаил Когэлничану" в Румынии
Истребитель Eurofighter Typhoon итальянских ВВС в составе миссии НАТО на авиабазе Михаил Когэлничану в Румынии - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AFP 2024 / THOMAS SAMSON
Истребитель Eurofighter Typhoon итальянских ВВС в составе миссии НАТО на авиабазе "Михаил Когэлничану" в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 мар - РИА Новости. Авиабаза "Михаил Когэлничану" в Румынии превратится в военный городок, где смогут проживать 10 тысяч солдат НАТО вместе со своими семьями, для этого потребуются инвестиции в размере 2,5 миллиарда евро, сообщает телеканал Pro TV.
"Американская авиабаза "Михаил Когэлничану" в уезде Констанца, Румыния, превратится в настоящий городок после государственных инвестиций в размере почти 2,5 миллиарда евро. Он сможет разместить более 10 тысяч военнослужащих НАТО, здесь будут построены здания, больница и школа. Городок станет одним из крупнейших в своем роде в Восточной Европе", - сообщает телеканал.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Страна — член НАТО сделала разворот в сторону России, пишет Bloomberg
17 марта, 15:31
Для строительства городка уже экспроприировано более 2300 гектаров пахотных земель. В течение пяти лет вокруг авиабазы будут построены другие военные сооружения. Взлетно-посадочная полоса аэропорта будет увеличена вдвое, будут построены склады топлива и несколько ангаров для различных типов истребителей и дронов.
Работы начались в южной части будущего военного городка, где сейчас строятся подъездные пути и мощная электросеть. Также планируется создание городской инфраструктуры - детские сады, школы, больница, магазины и парки развлечений.
Боевая группа НАТО (BGFP) в Румынии была создана в мае 2022 года. На сегодняшний день в стране находятся военные из Франции, Бельгии и Нидерландов, не исключено участие и других стран. Боевая группа использует легкую бронетехнику и танки, но рассчитывает в будущем получить тяжелое вооружение.
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Для Европы война против России становится неизбежной
17 марта, 10:15
 
В миреРумынияНАТОКонстанца
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала