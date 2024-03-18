Авиабаза в Румынии превратится в городок для солдат НАТО и их семей
В Румынии начали строить крупнейшую базу НАТО в Европе
© AFP 2024 / THOMAS SAMSONИстребитель Eurofighter Typhoon итальянских ВВС в составе миссии НАТО на авиабазе "Михаил Когэлничану" в Румынии
Истребитель Eurofighter Typhoon итальянских ВВС в составе миссии НАТО на авиабазе "Михаил Когэлничану" в Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 мар - РИА Новости. Авиабаза "Михаил Когэлничану" в Румынии превратится в военный городок, где смогут проживать 10 тысяч солдат НАТО вместе со своими семьями, для этого потребуются инвестиции в размере 2,5 миллиарда евро, сообщает телеканал Pro TV.
"Американская авиабаза "Михаил Когэлничану" в уезде Констанца, Румыния, превратится в настоящий городок после государственных инвестиций в размере почти 2,5 миллиарда евро. Он сможет разместить более 10 тысяч военнослужащих НАТО, здесь будут построены здания, больница и школа. Городок станет одним из крупнейших в своем роде в Восточной Европе", - сообщает телеканал.
Для строительства городка уже экспроприировано более 2300 гектаров пахотных земель. В течение пяти лет вокруг авиабазы будут построены другие военные сооружения. Взлетно-посадочная полоса аэропорта будет увеличена вдвое, будут построены склады топлива и несколько ангаров для различных типов истребителей и дронов.
Работы начались в южной части будущего военного городка, где сейчас строятся подъездные пути и мощная электросеть. Также планируется создание городской инфраструктуры - детские сады, школы, больница, магазины и парки развлечений.
Боевая группа НАТО (BGFP) в Румынии была создана в мае 2022 года. На сегодняшний день в стране находятся военные из Франции, Бельгии и Нидерландов, не исключено участие и других стран. Боевая группа использует легкую бронетехнику и танки, но рассчитывает в будущем получить тяжелое вооружение.