https://ria.ru/20240318/rumyniya-1933966754.html

Авиабаза в Румынии превратится в городок для солдат НАТО и их семей

Авиабаза в Румынии превратится в городок для солдат НАТО и их семей - РИА Новости, 18.03.2024

Авиабаза в Румынии превратится в городок для солдат НАТО и их семей

Авиабаза "Михаил Когэлничану" в Румынии превратится в военный городок, где смогут проживать 10 тысяч солдат НАТО вместе со своими семьями, для этого потребуются РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:25

2024-03-18T12:25

2024-03-18T14:50

в мире

румыния

нато

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КИШИНЕВ, 15 мар - РИА Новости. Авиабаза "Михаил Когэлничану" в Румынии превратится в военный городок, где смогут проживать 10 тысяч солдат НАТО вместе со своими семьями, для этого потребуются инвестиции в размере 2,5 миллиарда евро, сообщает телеканал Pro TV. "Американская авиабаза "Михаил Когэлничану" в уезде Констанца, Румыния, превратится в настоящий городок после государственных инвестиций в размере почти 2,5 миллиарда евро. Он сможет разместить более 10 тысяч военнослужащих НАТО, здесь будут построены здания, больница и школа. Городок станет одним из крупнейших в своем роде в Восточной Европе", - сообщает телеканал. Для строительства городка уже экспроприировано более 2300 гектаров пахотных земель. В течение пяти лет вокруг авиабазы будут построены другие военные сооружения. Взлетно-посадочная полоса аэропорта будет увеличена вдвое, будут построены склады топлива и несколько ангаров для различных типов истребителей и дронов. Работы начались в южной части будущего военного городка, где сейчас строятся подъездные пути и мощная электросеть. Также планируется создание городской инфраструктуры - детские сады, школы, больница, магазины и парки развлечений. Боевая группа НАТО (BGFP) в Румынии была создана в мае 2022 года. На сегодняшний день в стране находятся военные из Франции, Бельгии и Нидерландов, не исключено участие и других стран. Боевая группа использует легкую бронетехнику и танки, но рассчитывает в будущем получить тяжелое вооружение.

https://ria.ru/20240317/slovakiya-1933711382.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, румыния, нато, констанца