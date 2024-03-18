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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 18.03.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и отразили атаку ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:06
2024-03-18T14:06
2024-03-18T14:14
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
клещеевка
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и отразили атаку ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Максимильяновка, Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, отражена атака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка ДНР.
клещеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Клещеевка
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
МО: российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении