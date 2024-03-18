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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 18.03.2024

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и отразили атаку ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:06

2024-03-18T14:06

2024-03-18T14:14

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

клещеевка

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и отразили атаку ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Максимильяновка, Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, отражена атака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка ДНР.

клещеевка

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, клещеевка