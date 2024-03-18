https://ria.ru/20240318/rossiya-1934014809.html

Россия показала волю к созданию мощной страны, заявил Ким Чен Ын

Россия показала волю к созданию мощной страны, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 18.03.2024

Россия показала волю к созданию мощной страны, заявил Ким Чен Ын

Результаты выборов президента в РФ показали сплоченность народа России вокруг фигуры Владимира Путина и его волю к строительству мощной страны, говорится в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:33

2024-03-18T14:33

2024-03-18T17:13

выборы президента россии — 2024

россия

ким чен ын

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Результаты выборов президента в РФ показали сплоченность народа России вокруг фигуры Владимира Путина и его волю к строительству мощной страны, говорится в поздравительной телеграмме председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына российскому лидеру. "На нынешних выборах президента народ России, консолидировавшись вокруг Вас, продемонстрировал патриотизм и укрепил общественно-политическую сплоченность, показав всем свою твердую волю строить сильную Россию", - приводит текст телеграммы северокорейское агентство ЦТАК. Лидер КНДР отметил, что был очень рад новостям о переизбрании Путина президентом, и направляет ему свои "самые искренние и горячие поздравления и товарищеский привет". По мнению председателя Госсовета КНДР, результат нынешних выборов является заслуженной оценкой российским народом выдающихся лидерских качеств Путина в качестве руководителя государства и его способности достигать поставленных целей. Ким Чен Ын выразил твердую уверенность, что под руководством Владимира Путина народ России будет надежно защищать государственный суверенитет, социально-экономическое развитие страны ускорится, и на пути построения независимого многополярного мира будет одержана "непременная победа".Ким Чен Ын также отметил, что отношения России и КНДР после их саммита с Путиным в сентябре прошлого года выходят на уровень стратегического партнерства, основанного на общей концепции борьбы против империализма и за самостоятельность. По словам северокорейского руководителя, он готов открыть новую страницу в истории корейско-российской дружбы и вместе с российским президентом решительно продвигать дело строительства мощного государства, к чему стремятся народы обеих стран. Ким Чен Ын пожелал Путину здоровья и еще больших успехов в его ответственных делах на благо российского народа.Ранее ЦТАК сообщило, что лидер Ким Чен Ын направил Путину поздравления в связи с переизбранием, послание будет передано в МИД РФ через посольство КНДР в России.

https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html

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россия, ким чен ын, владимир путин