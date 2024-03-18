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Россия показала волю к созданию мощной страны, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:33 18.03.2024 (обновлено: 17:13 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/rossiya-1934014809.html
Россия показала волю к созданию мощной страны, заявил Ким Чен Ын
Россия показала волю к созданию мощной страны, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 18.03.2024
Россия показала волю к созданию мощной страны, заявил Ким Чен Ын
Результаты выборов президента в РФ показали сплоченность народа России вокруг фигуры Владимира Путина и его волю к строительству мощной страны, говорится в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:33
2024-03-18T17:13
выборы президента россии — 2024
россия
ким чен ын
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Результаты выборов президента в РФ показали сплоченность народа России вокруг фигуры Владимира Путина и его волю к строительству мощной страны, говорится в поздравительной телеграмме председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына российскому лидеру. "На нынешних выборах президента народ России, консолидировавшись вокруг Вас, продемонстрировал патриотизм и укрепил общественно-политическую сплоченность, показав всем свою твердую волю строить сильную Россию", - приводит текст телеграммы северокорейское агентство ЦТАК. Лидер КНДР отметил, что был очень рад новостям о переизбрании Путина президентом, и направляет ему свои "самые искренние и горячие поздравления и товарищеский привет". По мнению председателя Госсовета КНДР, результат нынешних выборов является заслуженной оценкой российским народом выдающихся лидерских качеств Путина в качестве руководителя государства и его способности достигать поставленных целей. Ким Чен Ын выразил твердую уверенность, что под руководством Владимира Путина народ России будет надежно защищать государственный суверенитет, социально-экономическое развитие страны ускорится, и на пути построения независимого многополярного мира будет одержана "непременная победа".Ким Чен Ын также отметил, что отношения России и КНДР после их саммита с Путиным в сентябре прошлого года выходят на уровень стратегического партнерства, основанного на общей концепции борьбы против империализма и за самостоятельность. По словам северокорейского руководителя, он готов открыть новую страницу в истории корейско-российской дружбы и вместе с российским президентом решительно продвигать дело строительства мощного государства, к чему стремятся народы обеих стран. Ким Чен Ын пожелал Путину здоровья и еще больших успехов в его ответственных делах на благо российского народа.Ранее ЦТАК сообщило, что лидер Ким Чен Ын направил Путину поздравления в связи с переизбранием, послание будет передано в МИД РФ через посольство КНДР в России.
https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html
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россия, ким чен ын, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Россия показала волю к созданию мощной страны, заявил Ким Чен Ын

Ким Чен Ын заявил, что откроет с Путиным новую страницу в отношениях РФ и КНДР

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Результаты выборов президента в РФ показали сплоченность народа России вокруг фигуры Владимира Путина и его волю к строительству мощной страны, говорится в поздравительной телеграмме председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына российскому лидеру.
«
"На нынешних выборах президента народ России, консолидировавшись вокруг Вас, продемонстрировал патриотизм и укрепил общественно-политическую сплоченность, показав всем свою твердую волю строить сильную Россию", - приводит текст телеграммы северокорейское агентство ЦТАК.
Лидер КНДР отметил, что был очень рад новостям о переизбрании Путина президентом, и направляет ему свои "самые искренние и горячие поздравления и товарищеский привет".
По мнению председателя Госсовета КНДР, результат нынешних выборов является заслуженной оценкой российским народом выдающихся лидерских качеств Путина в качестве руководителя государства и его способности достигать поставленных целей. Ким Чен Ын выразил твердую уверенность, что под руководством Владимира Путина народ России будет надежно защищать государственный суверенитет, социально-экономическое развитие страны ускорится, и на пути построения независимого многополярного мира будет одержана "непременная победа".
Ким Чен Ын также отметил, что отношения России и КНДР после их саммита с Путиным в сентябре прошлого года выходят на уровень стратегического партнерства, основанного на общей концепции борьбы против империализма и за самостоятельность. По словам северокорейского руководителя, он готов открыть новую страницу в истории корейско-российской дружбы и вместе с российским президентом решительно продвигать дело строительства мощного государства, к чему стремятся народы обеих стран. Ким Чен Ын пожелал Путину здоровья и еще больших успехов в его ответственных делах на благо российского народа.
Ранее ЦТАК сообщило, что лидер Ким Чен Ын направил Путину поздравления в связи с переизбранием, послание будет передано в МИД РФ через посольство КНДР в России.
Кандидат в президенты России, действующий президент Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024РоссияКим Чен ЫнВладимир Путин
 
 
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