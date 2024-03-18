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Турецкий эксперт рассказал о поддержке россиянами нынешнего курса - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:27 18.03.2024 (обновлено: 12:14 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/rossiya-1933908473.html
Турецкий эксперт рассказал о поддержке россиянами нынешнего курса
Турецкий эксперт рассказал о поддержке россиянами нынешнего курса - РИА Новости, 18.03.2024
Турецкий эксперт рассказал о поддержке россиянами нынешнего курса
Результаты выборов президента в России показали, что россияне на фоне западных антироссийских санкций продемонстрировали поддержку нынешним властям и курсу... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:27
2024-03-18T12:14
выборы президента россии — 2024
россия
европа
владимир путин
в мире
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АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Результаты выборов президента в России показали, что россияне на фоне западных антироссийских санкций продемонстрировали поддержку нынешним властям и курсу России, давление извне не смогло поменять их мнение, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,52% протоколов. По данным ЦИК РФ на воскресенье 20.25 мск, явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составила 73,33%. Эксперт отметил высокую явку в РФ. "Это очень высокий показатель во всем мире, средний показатель по Европе составляет около 60%", - сказал собеседник агентства. "Результаты выборов показали, что, несмотря на все санкционные меры, принятые Западом, граждане не хотели изменения действующей государственной политики во время выборов. Таким образом, важный вывод, который следует сделать из результатов выборов, заключается в том, что граждане, ставшие заложниками санкций, в большей степени поддерживают нынешние правительства или лидеров", - подчеркнул аналитик.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933899337.html
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россия, европа, владимир путин, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Европа, Владимир Путин, В мире
Турецкий эксперт рассказал о поддержке россиянами нынешнего курса

Эксперт Озер: россияне, несмотря на санкции, поддержали нынешний курс

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса. Архивное фото
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АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Результаты выборов президента в России показали, что россияне на фоне западных антироссийских санкций продемонстрировали поддержку нынешним властям и курсу России, давление извне не смогло поменять их мнение, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,52% протоколов.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Россияне усилили поддержку Путина, пишет турецкая газета
Вчера, 08:20
По данным ЦИК РФ на воскресенье 20.25 мск, явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составила 73,33%.
Эксперт отметил высокую явку в РФ. "Это очень высокий показатель во всем мире, средний показатель по Европе составляет около 60%", - сказал собеседник агентства.
"Результаты выборов показали, что, несмотря на все санкционные меры, принятые Западом, граждане не хотели изменения действующей государственной политики во время выборов. Таким образом, важный вывод, который следует сделать из результатов выборов, заключается в том, что граждане, ставшие заложниками санкций, в большей степени поддерживают нынешние правительства или лидеров", - подчеркнул аналитик.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
 
Выборы президента России — 2024РоссияЕвропаВладимир ПутинВ мире
 
 
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