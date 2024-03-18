https://ria.ru/20240318/rossiya-1933908473.html

Турецкий эксперт рассказал о поддержке россиянами нынешнего курса

Турецкий эксперт рассказал о поддержке россиянами нынешнего курса - РИА Новости, 18.03.2024

Турецкий эксперт рассказал о поддержке россиянами нынешнего курса

Результаты выборов президента в России показали, что россияне на фоне западных антироссийских санкций продемонстрировали поддержку нынешним властям и курсу... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:27

2024-03-18T09:27

2024-03-18T12:14

выборы президента россии — 2024

россия

европа

владимир путин

в мире

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АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Результаты выборов президента в России показали, что россияне на фоне западных антироссийских санкций продемонстрировали поддержку нынешним властям и курсу России, давление извне не смогло поменять их мнение, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,52% протоколов. По данным ЦИК РФ на воскресенье 20.25 мск, явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составила 73,33%. Эксперт отметил высокую явку в РФ. "Это очень высокий показатель во всем мире, средний показатель по Европе составляет около 60%", - сказал собеседник агентства. "Результаты выборов показали, что, несмотря на все санкционные меры, принятые Западом, граждане не хотели изменения действующей государственной политики во время выборов. Таким образом, важный вывод, который следует сделать из результатов выборов, заключается в том, что граждане, ставшие заложниками санкций, в большей степени поддерживают нынешние правительства или лидеров", - подчеркнул аналитик.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933899337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, владимир путин, в мире