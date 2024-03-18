https://ria.ru/20240318/rkn-1934079856.html

РКН рассказал, сколько DDoS-атак совершили во время выборов президента

РКН рассказал, сколько DDoS-атак совершили во время выборов президента - РИА Новости, 18.03.2024

РКН рассказал, сколько DDoS-атак совершили во время выборов президента

Во время выборов президента России на инфраструктуру страны было совершено 497 DDoS-атак, самая долгая атака длилась 40 часов 12 минут, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T18:27

2024-03-18T18:27

2024-03-18T18:46

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Во время выборов президента России на инфраструктуру страны было совершено 497 DDoS-атак, самая долгая атака длилась 40 часов 12 минут, сообщил РИА Новости Роскомнадзор."В ходе прошедших выборов на ИКТ-инфраструктуру страны совершено 497 DDoS атак, потребовавших принятие контрмер Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора ... Максимальная мощность самой крупной атаки составила 87 Гб/с, максимальная длительность - 40 часов 12 минут", - сообщило ведомство.Там добавили, что в период выборов специалисты регулятора обеспечивали защиту 920 значимых российских ресурсов. Основной вектор DDoS-атак был направлен на ресурсы ЦИК и московского ДЭГ. Кибератаки велись одновременно на все ресурсы инфраструктуры выборов.Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Владимир Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов.

https://ria.ru/20240318/pamfilova-1933965116.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933973701.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, выборы президента рф, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)