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РКН рассказал, сколько DDoS-атак совершили во время выборов президента - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:27 18.03.2024 (обновлено: 18:46 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/rkn-1934079856.html
РКН рассказал, сколько DDoS-атак совершили во время выборов президента
РКН рассказал, сколько DDoS-атак совершили во время выборов президента - РИА Новости, 18.03.2024
РКН рассказал, сколько DDoS-атак совершили во время выборов президента
Во время выборов президента России на инфраструктуру страны было совершено 497 DDoS-атак, самая долгая атака длилась 40 часов 12 минут, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:27
2024-03-18T18:46
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
владимир путин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Во время выборов президента России на инфраструктуру страны было совершено 497 DDoS-атак, самая долгая атака длилась 40 часов 12 минут, сообщил РИА Новости Роскомнадзор."В ходе прошедших выборов на ИКТ-инфраструктуру страны совершено 497 DDoS атак, потребовавших принятие контрмер Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора ... Максимальная мощность самой крупной атаки составила 87 Гб/с, максимальная длительность - 40 часов 12 минут", - сообщило ведомство.Там добавили, что в период выборов специалисты регулятора обеспечивали защиту 920 значимых российских ресурсов. Основной вектор DDoS-атак был направлен на ресурсы ЦИК и московского ДЭГ. Кибератаки велись одновременно на все ресурсы инфраструктуры выборов.Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Владимир Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов.
https://ria.ru/20240318/pamfilova-1933965116.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, выборы президента рф, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия, Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик)
РКН рассказал, сколько DDoS-атак совершили во время выборов президента

РКН заявил, что 497 DDoS-атак совершили на инфраструктуру во время выборов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Во время выборов президента России на инфраструктуру страны было совершено 497 DDoS-атак, самая долгая атака длилась 40 часов 12 минут, сообщил РИА Новости Роскомнадзор.
"В ходе прошедших выборов на ИКТ-инфраструктуру страны совершено 497 DDoS атак, потребовавших принятие контрмер Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора ... Максимальная мощность самой крупной атаки составила 87 Гб/с, максимальная длительность - 40 часов 12 минут", - сообщило ведомство.
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Там добавили, что в период выборов специалисты регулятора обеспечивали защиту 920 значимых российских ресурсов. Основной вектор DDoS-атак был направлен на ресурсы ЦИК и московского ДЭГ. Кибератаки велись одновременно на все ресурсы инфраструктуры выборов.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Владимир Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов.
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Выборы президента России — 2024РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ПроисшествияВыборы президента РФВладимир ПутинНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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