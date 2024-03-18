https://ria.ru/20240318/relokanty-1933964375.html

Памфилова рассказала, как релоканты пытались помешать наблюдению на выборах

Памфилова рассказала, как релоканты пытались помешать наблюдению на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Памфилова рассказала, как релоканты пытались помешать наблюдению на выборах

Релоканты организовали сеть, чтобы "взорвать" видеонаблюдение за выборами президента РФ, такая информация поступила от членов избиркомов, заявила глава ЦИК Элла РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:17

2024-03-18T12:17

2024-03-18T12:17

выборы президента россии — 2024

политика

россия

испания

элла памфилова

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Релоканты организовали сеть, чтобы "взорвать" видеонаблюдение за выборами президента РФ, такая информация поступила от членов избиркомов, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. "Те, кто уехал за рубеж организовали, не буду сейчас называть фамилии, организовали такую сеть для того, чтобы взорвать видеонаблюдение, и к нам эта информация пришла от наших членов комиссий избирательных. Стали выходить на членов комиссий от разных партий с просьбой перекупить аккаунт, позволяющий наблюдать за выборами в режиме видеонаблюдения", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК. Она отметила, что за это "предлагали хорошую цену", например, организовать переезд в Испанию или другую западную страну, помощь с трудоустройством. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.

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политика, россия, испания, элла памфилова, совет федерации рф