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Памфилова рассказала, как релоканты пытались помешать наблюдению на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:17 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/relokanty-1933964375.html
Памфилова рассказала, как релоканты пытались помешать наблюдению на выборах
Памфилова рассказала, как релоканты пытались помешать наблюдению на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Памфилова рассказала, как релоканты пытались помешать наблюдению на выборах
Релоканты организовали сеть, чтобы "взорвать" видеонаблюдение за выборами президента РФ, такая информация поступила от членов избиркомов, заявила глава ЦИК Элла РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:17
2024-03-18T12:17
выборы президента россии — 2024
политика
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элла памфилова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Релоканты организовали сеть, чтобы "взорвать" видеонаблюдение за выборами президента РФ, такая информация поступила от членов избиркомов, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. "Те, кто уехал за рубеж организовали, не буду сейчас называть фамилии, организовали такую сеть для того, чтобы взорвать видеонаблюдение, и к нам эта информация пришла от наших членов комиссий избирательных. Стали выходить на членов комиссий от разных партий с просьбой перекупить аккаунт, позволяющий наблюдать за выборами в режиме видеонаблюдения", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК. Она отметила, что за это "предлагали хорошую цену", например, организовать переезд в Испанию или другую западную страну, помощь с трудоустройством. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, испания, элла памфилова, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Испания, Элла Памфилова, Совет Федерации РФ
Памфилова рассказала, как релоканты пытались помешать наблюдению на выборах

Памфилова: релоканты создали сеть, чтобы помешать видеонаблюдению на участках

© Фото : пресс-служба ЦИК РФГлава ЦИК РФ Элла Памфилова
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : пресс-служба ЦИК РФ
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Релоканты организовали сеть, чтобы "взорвать" видеонаблюдение за выборами президента РФ, такая информация поступила от членов избиркомов, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
«
"Те, кто уехал за рубеж организовали, не буду сейчас называть фамилии, организовали такую сеть для того, чтобы взорвать видеонаблюдение, и к нам эта информация пришла от наших членов комиссий избирательных. Стали выходить на членов комиссий от разных партий с просьбой перекупить аккаунт, позволяющий наблюдать за выборами в режиме видеонаблюдения", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.
Она отметила, что за это "предлагали хорошую цену", например, организовать переезд в Испанию или другую западную страну, помощь с трудоустройством.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияИспанияЭлла ПамфиловаСовет Федерации РФ
 
 
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