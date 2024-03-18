Памфилова рассказала, как релоканты пытались помешать наблюдению на выборах
Памфилова: релоканты создали сеть, чтобы помешать видеонаблюдению на участках
© Фото : пресс-служба ЦИК РФГлава ЦИК РФ Элла Памфилова
© Фото : пресс-служба ЦИК РФ
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Релоканты организовали сеть, чтобы "взорвать" видеонаблюдение за выборами президента РФ, такая информация поступила от членов избиркомов, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
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"Те, кто уехал за рубеж организовали, не буду сейчас называть фамилии, организовали такую сеть для того, чтобы взорвать видеонаблюдение, и к нам эта информация пришла от наших членов комиссий избирательных. Стали выходить на членов комиссий от разных партий с просьбой перекупить аккаунт, позволяющий наблюдать за выборами в режиме видеонаблюдения", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.
Она отметила, что за это "предлагали хорошую цену", например, организовать переезд в Испанию или другую западную страну, помощь с трудоустройством.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.