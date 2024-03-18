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Реальность такова, что Путин остается президентом России, заявил Белый дом - РИА Новости, 19.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:12 18.03.2024 (обновлено: 00:20 19.03.2024)
https://ria.ru/20240318/realnost-1934120020.html
Реальность такова, что Путин остается президентом России, заявил Белый дом
Реальность такова, что Путин остается президентом России, заявил Белый дом - РИА Новости, 19.03.2024
Реальность такова, что Путин остается президентом России, заявил Белый дом
Реальность состоит в том, что Владимир Путин является президентом России, и США будут действовать, исходя из этого, заявил советник американского президента по... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-18T22:12
2024-03-19T00:20
выборы президента россии — 2024
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сша
украина
владимир путин
дмитрий песков
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Реальность состоит в том, что Владимир Путин является президентом России, и США будут действовать, исходя из этого, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он по сути поставил точку в спекуляциях о возможности отказа американской администрации признавать легитимность российского лидера после выборов. "Реальность такова, что президент Путин – это президент России. Нам приходилось действовать в этой реальности на всем протяжении войны на Украине... и мы продолжим действовать в этой реальности, но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и демократичности", - сказал он на брифинге Белого дома. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы в России не были свободными и честными – такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в конфликт на Украине. По словам Пескова, это не то мнение, к которому в России готовы прислушиваться и которое можно назвать важным.
https://ria.ru/20240318/peskov-1933987647.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, джейк салливан
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Джейк Салливан
Реальность такова, что Путин остается президентом России, заявил Белый дом

Салливан: США будут исходить из того, что Путин остается президентом России

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Реальность состоит в том, что Владимир Путин является президентом России, и США будут действовать, исходя из этого, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он по сути поставил точку в спекуляциях о возможности отказа американской администрации признавать легитимность российского лидера после выборов.
«
"Реальность такова, что президент Путин – это президент России. Нам приходилось действовать в этой реальности на всем протяжении войны на Украине... и мы продолжим действовать в этой реальности, но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и демократичности", - сказал он на брифинге Белого дома.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы в России не были свободными и честными – такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в конфликт на Украине. По словам Пескова, это не то мнение, к которому в России готовы прислушиваться и которое можно назвать важным.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Песков прокомментировал американские заявления по выборам в России
Вчера, 13:24
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковДжейк Салливан
 
 
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