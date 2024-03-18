https://ria.ru/20240318/realnost-1934120020.html
Реальность такова, что Путин остается президентом России, заявил Белый дом
Реальность такова, что Путин остается президентом России, заявил Белый дом - РИА Новости, 19.03.2024
Реальность такова, что Путин остается президентом России, заявил Белый дом
Реальность состоит в том, что Владимир Путин является президентом России, и США будут действовать, исходя из этого, заявил советник американского президента по... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-18T22:12
2024-03-18T22:12
2024-03-19T00:20
выборы президента россии — 2024
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Реальность состоит в том, что Владимир Путин является президентом России, и США будут действовать, исходя из этого, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он по сути поставил точку в спекуляциях о возможности отказа американской администрации признавать легитимность российского лидера после выборов. "Реальность такова, что президент Путин – это президент России. Нам приходилось действовать в этой реальности на всем протяжении войны на Украине... и мы продолжим действовать в этой реальности, но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и демократичности", - сказал он на брифинге Белого дома. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы в России не были свободными и честными – такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в конфликт на Украине. По словам Пескова, это не то мнение, к которому в России готовы прислушиваться и которое можно назвать важным.
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, джейк салливан
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Джейк Салливан
Реальность такова, что Путин остается президентом России, заявил Белый дом
Салливан: США будут исходить из того, что Путин остается президентом России