https://ria.ru/20240318/realnost-1934120020.html

Реальность такова, что Путин остается президентом России, заявил Белый дом

Реальность такова, что Путин остается президентом России, заявил Белый дом - РИА Новости, 19.03.2024

Реальность такова, что Путин остается президентом России, заявил Белый дом

Реальность состоит в том, что Владимир Путин является президентом России, и США будут действовать, исходя из этого, заявил советник американского президента по... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-18T22:12

2024-03-18T22:12

2024-03-19T00:20

выборы президента россии — 2024

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джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Реальность состоит в том, что Владимир Путин является президентом России, и США будут действовать, исходя из этого, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он по сути поставил точку в спекуляциях о возможности отказа американской администрации признавать легитимность российского лидера после выборов. "Реальность такова, что президент Путин – это президент России. Нам приходилось действовать в этой реальности на всем протяжении войны на Украине... и мы продолжим действовать в этой реальности, но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и демократичности", - сказал он на брифинге Белого дома. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы в России не были свободными и честными – такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в конфликт на Украине. По словам Пескова, это не то мнение, к которому в России готовы прислушиваться и которое можно назвать важным.

https://ria.ru/20240318/peskov-1933987647.html

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